Laki muuttuu: Vesilläliikkujan on puettava pelastusliivit päälle, kun keli niin vaatii

Vesiliikenteen liikennesäännöt uusitaan Suomessa. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan reilun vuoden päästä eli kesäkuussa 2020.

– Lakiesitys ehdittiin viedä valiokunnassa ja täysistunnossa niin pitkälle, että toimitusministeristö voi viedä sen loppuun. Se etenee nyt aikataulussaan, hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin liikenne- ja viestintäministeriöstä vahvistaa.

Vesiliikennelain uudistuksen tarkoitus on keventää sääntelyä, lisätä turvallisuutta ja koota veneilyn liikennesäännöt ja liikennemerkit yhteen paikkaan.

Konkreettisin muutos on, että huviveneilyssäkin tulee jatkossa sopia, kuka on veneen päällikkö. Hän on vastuussa, että veneilyn sääntöjä noudatetaan koko venematkan ajan. Aiemmin laissa on puhuttu kuljettajan vastuusta ja toisaalta merilaissa päälliköstä.

Jatkossa esimerkiksi moottoriveneessä olisi nimetty päällikkö, joka voisi kuitenkin antaa vaikkapa kokemattoman nuoren ohjata venettä hänen valvonnassaan.

Lakiin on suunniteltu myös vesikulkuneuvon päällikön vastuuta siitä, että kaikilla veneessä olevilla olisi kelluntapukine puettuna, kun olosuhteet niin vaativat.

Nykyään riittää, kun veneessä on mukana oikeankokoinen kelluntapukine kaikille veneessä oleville. Lain mukaan niiden ei tarvitse olla päällä, vaan riittää, kun pelastusliivit ovat mukana vaikka penkin sisällä.

Edelleenkään lakiin ei kirjata yleistä pelastusliivipakkoa, vaan pakko koskisi vain huonoa keliä.

Ministeriö ei ole pitänyt pakon määrittelyä olosuhteiden kautta huonona, sillä vastaavasti esimerkiksi tieliikennelaissa puhutaan talvirenkaista talvikaudella ja kun keli sitä edellyttää.

Uutta vesiliikennelakia on valmisteltu vuosia. Valmistelun aikana esillä oli myös ruorijuopumusrajan alentaminen nykyisestä yhdestä promillesta. Esillä oli myös veneilyajokortti eli jokin pakollinen kurssi tai koulutus veneilijöille. Kumpikaan muutoksista ei ole tulossa lakiin.

Ruorijuopumusraja pysyy promillessa, kun ammattimaisessa vesiliikenteessä raja on laskettu 0,5 promilleen.

Veneellä ajamiseen ei edellytetä Suomessa jatkossakaan veneajokorttia, vaan kurssittautuminen jää vapaaehtoisuuden varaan.

Pelastuslaitos toivoo, että veneilykauden alussa vesilläliikkujat tarkistaisivat ennen rannasta irtautumista, että vene on kunnossa, sammutin on huollettu ja pelastusliivit ovat mukana.

– Monella on saarissa mökkejä, joille siirrytään heti veneillä, kun jäät lähtevät. Huviveneily lisääntyy, kun vedet lämpenevät, palomestari Antti Korhonen Pohjois-Savon pelastuslaitokselta sanoo.

Myöskään sääntöjen ja navigointitaitojen kertaaminen ei ole pahitteeksi. Pelastusviranomaiset ovat huolissaan yleistyneensä tavasta ajaa sähköisten karttojen varassa.

– Kun laitteeseen sattuu häiriö, ei enää osatakaan katsoa kartasta, missä ollaan, tai osalla ei edes ole karttoja matkaveneessäkään.

Vuoden päästä tulossa oleva lakiuudistus saa pelastajien tuen.

– Päällikön nimeäminen veneeseen etukäteen on iso, äärimmäisen hyvä parannus. On hyvä miettiä etukäteen, kuka vastaa ja on myös ajokunnossa veneessä.

Palomiehet suosittelevat myös pelastusliivejä: ne tulisivat olla päällä vähintään kaikilla lapsilla, huonokuntoisilla ja uimataidottomilla.

– Pelastusliivit kannattaa laittaa ensimmäisenä päälle ja sitten vasta alkaa irrottelemaan köysiä. Moni on horjahtanut laiturilta tai veneen reunalla keikkuessaan veteen ja joskus lyönyt jopa päänsä laituriin.