Seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö tulee uudistaa, linjaa Lakimiesliitto. Liiton mukaan pelkkä rangaistusasteikon koventaminen yläpäästä ei muuta tuomioistuinten rangaistuskäytäntöä. Myös rangaistusten vähimmäismäärää pitää liiton mukaan korottaa, jos rangaistuskäytäntöä halutaan tiukentaa.

Lakimiesliiton aloite seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksesta liittyy liiton oikeuspoliittisiin tavoitteisiin seuraavalle hallituskaudelle. Aloite on tänään esillä väkivaltaa käsittelevässä SuomiAreena-keskustelussa Porissa.

Erityisesti raiskaustuomiot ovat aiheuttaneet viime aikoina keskustelua.

Esillä on ollut muun muassa suostumuksen puutteen ottaminen raiskauksen tunnusmerkistöön. Kesäkuusta saakka on kerätty nimiä kansalaisaloitteeseen siitä, että sukupuoliyhteys toisen kanssa ilman suostumusta olisi rangaistavaa. Vastaavantyyppinen laki on voimassa muun muassa Britanniassa, Saksassa ja Ruotsissa.

Keskustelua on aiheuttanut myös 10-vuotiaan tytön tapaus, jossa oikeus tuomitsi rikoksen törkeän raiskauksen sijaan lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Oikeus katsoi, että muun muassa 10-vuotiaan uhrin ystävälleen lähettämät viestit eivät tukeneet sitä, että uhri olisi pakotettu sukupuoliyhteyteen väkivaltaa käyttäen. Hovioikeuden mukaan asiassa ei esitetty näyttöä myöskään siitä, että uhri olisi ollut väittämällään tavalla pelkotilassa tai muuten avuttomassa tilassa.

Ratkaisu aiheutti jo käräjävaiheessa runsaasti keskustelua. Toukokuussa korkein oikeus ilmoitti, että se ei anna valituslupaa asiassa.

Lakimiesliiton mukaan sirpalemaisen uudistamisen sijaan tarvitaan seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus.