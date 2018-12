Lakimuutos vie osan leikkauksista Jokilaakson sairaalasta

Hallituksen tuore esitys on tuomassa lopun osalle Jokilaakson sairaalan leikkaustoiminnasta. Sairaalassa ei jatkossa tehtäisi esimerkiksi julkisin varoin maksettuja tekonivelleikkauksia, sillä niitä ei voisi tehdä lain vaatimusten mukaisesti.

Muutos ei kuitenkaan koske yksityisin varoin tehtyjä leikkauksia eikä vakuutusyhtiön maksamia leikkauksia. Säädökset koskisivat sairaaloissa tehtävää yksityistä leikkaustoimintaa silloin, kun toimenpiteet tehdään julkisella rahoituksella.

Kyseessä on terveydenhuoltolakiin esitetty kiireetöntä leikkaustoimintaa koskeva poikkeussäännös, joka tulisi voimaan keväällä 2019.

Jokilaakson sairaala ei esityksen mukaan täyttäisi lain vaatimaa 30 minuutin aikasääntöä, sanoo osastopäällikkö Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Jokilaakson sairaalasta potilasta ei ennätettäisi kuljettamaan riittävän nopeasti päivystysleikkauksia tekevään sairaalaan, mikäli leikkauksen yhteydessä tulisi komplikaatioita.

Asetuksen mukaan potilas on voitava tarvittaessa kuljettaa puolessa tunnissa sairaalaan, jossa on ympärivuorokautinen valmius päivystysleikkausten tekemiseen, teho-osasto ja riittävän laajasti erikoisalojen ympärivuorokautista päivystystä.

– Kyseessä on aika, joka kuluu hoitopäätöksen tekemisen ja leikkauspöydälle pääsemisen välillä. Ei aika, joka kuluu potilaan kuljettamiseen sairaalan ovelta toisen sairaalan ovelle, sanoo Kumpulainen.

Jokilaakson sairaalan ohella Varkauden sairaala ei täytä lain vaatimaan aikavaatimusta, arvioi Kumpulainen. Hänen mukanssa lain vaatima aika toteutuu käytännössä isoissa kaupungeissa, jossa yksikkö sijaitsee päivystävän sairaalan lähellä.

Jämsässä hallituksen esitystä oli ehditty torstaina tuoreeltaan vasta hieman puntaroida. Jämsän kaupungin ja Jokilaakson sairaalan toiminnasta vastaavan Jämsän Terveys Oy:n välillä on vuoden 2025 loppuun ulottuva palvelusopimus.

– Koko ajan olemme toivoneet, että asiassa olisi päädytty toisenlaiseen ratkaisuun. Puolen tunnin aikasäännölle ei ole esitetty edelleenkään lääketieteellisiä perusteita. Käytännössä sairaalassa ei ole ollut tilanteita, jossa tätä sääntöä olisi jouduttua käyttämään. Näin on siksi, että potilaat on osattu valita oikein ja henkilökunnan osaamisen taso on korkea, sanoi hallintoylilääkäri Matias Lahti Jämsän kaupungista.

Mikäli hallituksen esitys toteutuu nyt esitetyssä muodossa, Lahti toivoo sille kohtuullista siirtymäkautta.

– Asetus koskee leikkauksia, jotka ovat toki vain osa Jokilaakson sairaalan toimintaa. Koko sairaalan loppua ne eivät merkitse, mutta toiminnallisia vaikutuksia sillä on. Täytyy katsoa, voidaanko nykyisellä palvelusopimuksella mennä loppuun asti, Lahti arvioi.

Esityksen mukaan sairaanhoitopiiri voi jatkossakin järjestää ostopalveluna leikkaustoimintaa yksityisissä ja julkisissa toimintayksikössä, jossa ei ole ympärivuorokautista päivystystä. Leikkauspaikan on kuitenkin täytettävä kiireettömiä leikkauksia koskevat vaatimukset sekä edellytetyt laatu- ja potilasturvallisuusvaatimukset.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on arvioitu, että sote-uudistuksen myötä lainsäädännön muutostarpeita arvioidaan uudelleen.