"Lakujen myynti on ok, jätskin myynti on kaaos"

Kaksi kuukautta sitten toistensa tyttö- ja poikaystäväksi ryhtyneet Roosa Raittila, 17, ja Markus Kerminen, 18, seisoivat hymyissä suin lakukojussa palvellen ihmisiä. Tuore pariskunta otti toisensa oitis kainaloon, kun puhe kääntyi heidän samanlaisiin t-paitoihin.

– Hankittiin meille samanlaiset tiimipaidat, ME-paidoissa hymyilevät Raittila ja Kerminen toteavat.

Kerminen on ollut aikaisemminkin lakuja myymässä Ison Kirjan juhannuskonferenssissa. Raittilalle kerta on ensimmäinen.

– Minulla on viisi alaista, joiden kanssa nyt sovin näitä työvuoroja. Myös jäätelökioski kuuluu meidän tehtäviin, mutta tässä lakupisteellä on rauhallisempaa olla, Kerminen kertoo.

– Lakunmyynti on siis ihan ok, mutta jätskin myyminen on kaoottista, pitkään jonoon jätskikopin edessä viittova Kerminen huokaa nauraen.

Lakuja on viiden päivän tapahtumaan varattu kilometrikaupalla, jätskiä taasen litratolkulla. Suosituin jätskimaku on tähän mennessä ollut vadelma-lakritsi, kun taas lakujen ehdottomat suosikit ovat toffee ja mansikka.

– Kirpeä omena ja vadelma ovat ehkä lasten ja lastenmielisten suosikit, Kerminen lisää.