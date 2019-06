Lampaat ovat olleet tehokkaita Vehkalammella – siirretty jo kolmannelle laitumelle

Jyväskylän kaupungin viisivuotinen projekti on alkanut Vehkalammella ryminällä, kun lampaat ovat järsineet jättipalsamia tehokkaasti. Lampaat on siirretty jo kolmannelle laidunalueelle, kun edellisistä on tehty selvää.

– Lampaat ovat kuin nuoria äitiä tyttöjen kesäreissulla. Ne tuntuvat viihtyvän hyvin uudessa ympäristössä. Jättipalsamistakin on tullut selvää ja ensimmäinen laidun on kokonaan palsamista koluttu, Jyväskylän kaupungin ylläpitohortonomi Tarja Ylitalo kertoo.

Vehkalammen laitumille tuotiin 60 lammasta toukokuun lopussa. Laidunalue jaettiin neljään lohkoon, ja lampaiden oli alunperin tarkoitus syödä kukin alue läpi vähintään kerran kesän aikana.

Projekti on osa Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoimaa Viekas Life -hanketta, jonka tavoitteena on kartoittaa ja torjua haitallisten vieraslajien aiheuttamia vahinkoja.

– Projektiin on myös mahdollista osallistua vapaaehtoisena kitkemällä lähistön haitallista kasvustoa. Lampaiden syöttäminen on kuitenkin ehdottomasti kiellettyä, koska lampaiden pitää osata näykkiä ruokansa maan pinnasta. Myöskänä multaa lampaiden ei tule syödä.

Viisi vuotta kestävän kokeilun arvioidut kustannukset ovat noin 160 000 euroa. EU tukee Jyväskylän kaupunkia maksamalla kustannuksista 40 prosenttia.