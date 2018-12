Lapin lentokentillä on tänään vuoden vilkkain päivä – kausityöntekijöiden avulla pohjoiseen saadaan yli 90 lentoa päivässä

Tänään on Lapin ja Kuusamon lentokenttien koko vuoden vilkkain päivä, kertoo Finavia .

Rovaniemen, Kittilän, Ivalon, Kuusamon ja Enontekiön kentille laskeutuu aatonaattona yli 90 lentoa, joista 67 on kansainvälisiä. Suurin osa kansainvälisistä lennoista on tilauskoneita, ja eniten matkustajia joulun viettoon tulee Britanniasta. Vilkkain kenttä on Rovaniemellä.

– Paluuaalto on joulun jälkeen, mutta ei näin voimakkaana kuin tämä päivä, kertoo Finavian Pohjois-Suomen aluejohtaja Veli-Pekka Pitkänen STT:lle.

Vuoden kiireisimmästä päivästä selviydytään pitkälti muualta Suomesta tulleiden kausityöntekijöiden avulla, Pitkänen kertoo.

Tilatkin tulevat vastaan, ja Kittilän, Rovaniemen ja Ivalon kentillä on käynnissä laajennusinvestoinnit. Kittilän lentokentällä otettiin jo käyttöön uusi laajennusosa marraskuun lopussa.

Rovaniemen lentokentän terminaalilaajennuksen on määrä valmistua ensi joulun sesonkiin.

Kansainvälisten lentojen määrä Lapin ja Kuusamon kentillä on kasvanut Pitkäsen mukaan tasaisesti noin viiden vuoden ajan.

Ainakin sunnuntain alkuiltapäivään mennessä lentoliikenne oli sujunut hyvin talvisessa ja kylmässä säässä, Pitkänen kertoi.

– Tällä hetkellä tilanne on hyvin hallinnassa.

Lapin kenttien vilkkaimmasta päivästä kertoi aiemmin Lapin Kansa.