Lapin tulvatilannetta tarkkaillaan silmä kovana – monenlaisia varautumistoimia on tehty

Tärkeimmät tulvavarautumistoimet on saatu tehtyä esimerkiksi Rovaniemellä ja Kittilässä. Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio kertoo STT:lle, että tulvatilanne vaikuttaa kohtuullisen hyvältä.

– Tulvan nousu on pysähtynyt ja kaupungin omat suojaustoimenpiteet ovat onnistuneet oikein hyvin, samoin kuin yhteistyö muiden viranomaisten kanssa, Vainio sanoo.

– Oikeastaan ainoa tähän tulvaan liittyvä erikoinen asia on se, että tämän pituus tulee olemaan melkoisen pitkä. Arvioidaan, että huippukorkeudet kestäisivät noin viikon verran.

Koska vahinkoraja on ylitetty, yksityishenkilöille on Vainion mukaan varmasti aiheutunut haittoja rakennusten kastuessa. Hankalin tilanne on ollut Saarenkylän alueella, kuten ennakkoon ounasteltiin.

Kaupungin seuraavat merkittävät tulvatoimet keskittyvät Vainion tiestön kunnossapitoon ja tulvatilanteen tarkkailuun, jotta mahdollisiin yllätyksiin voidaan reagoida.

Lunta on vielä paljon

Myös Kittilässä tarvittavia tulvapenkereitä on pystytetty, kunnan kiinteistöjen viemäreitä on tulpattu ja pumppuja asennettu, kertoo kunnanjohtaja Antti Jämsén. Torstaina tulvan uhkaamalta Pääskylänniemen alueelta evakuoitiin yhteensä 70 ihmistä kahdesta palvelutalosta ja kunnan omistamista rivitaloista.

– Ei tämä tulva ole vielä ollenkaan ohi, vaan sen kehittymistä pitää seurata tarkkaan ja tehdä edelleen tarvittavia varautumistoimia, kuten varata pumppuja, hän kertoo.

Pahin tulvatilanne tulee Jämsénin mukaan olemaan Kittilän kirkonkylän taajamassa ja Könkään kylässä. Paljon riippuu siitä, missä tahdissa lumi sulaa: Kittilässä lunta on paikoin vielä 40 senttimetriä.

– Jos tämän lämpöjakson jälkeen tulee sateita, se voi aiheuttaa yllätyksiä ja nopeuttaa vedenpinnan nousua. Toivomme, että tämä roudaton maa imee tavallista enemmän tätä vettä, mutta sen varaan ei voi paljon laskea, Jämsen sanoo.