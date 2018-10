Lapin tunturikeskuksissa rakennetaan vimmalla – rakentajillakin pulaa asunnoista

Viime kesästä alkaen matkailijat ovat saaneet käyskennellä Lapin tunturikeskuksissa rakentajien seassa. Matkailurakentaminen jatkuu tiiviinä, ja yritysten tilauskirjoihin tulee uusia merkintöjä, kertoo Rakennusliiton aluetoimitsija Jarmo Alatarvas.

Inarin kunnassa rakennettavia kohteita on monella suunnalla. Kahden viime vuoden aikana alueella on rakennettu, remontoitu ja laajennettu useita hotelleja.

Matkailurakentamisen myötä myös kauan kaivattua asuntotuotantoa on aloiteltu useissa tunturikeskuksissa. Asuinpaikkoja tarvitaan pääosin matkailualan työntekijöille, mutta rakentaminen on paikoin niin vilkasta, että myös rakentajat kaipaavat vakituisia asuntoja.

– On etelästä perheiden kanssa tulleita rakentajia, jotka kaipaavat vuokra-asuntoja, Jarmo Alatarvas kertoo.

Työmailla tahti on tiivis, kun rakennukset halutaan valmiiksi seuraavalle sesongille. Toimitsijana Alatarvas kiertää rakennuksilla useita kertoja vuodessa. Hänen havaintojensa mukaan suurimmalla osalla työmaista aikataulu on kireä, vaikka poikkeuksiakin on.

– Kiireessä esimerkiksi ilmastoinnin säätäminen tai jopa kytkeminen päälle voi unohtua. Kaikki pinnat eivät tosiasiassa ole semmoisissa kuivuuksissa, että materiaalit pysyvät kunnossa.

Matkailurakentaminen kävi kuumana viimeksi vuosikymmenen alussa. Silloin tunturikeskuksissa rakennettiin vielä vimmatummin ja kovalla vauhdilla. Alueelle ilmestyi Alatarvaksen mukaan yrityksiä pikavoittojen perässä. Seurauksena oli vaihtelevaa laatua.

Kittiläläinen Timo Helppikangas on rakentanut Levin alueella muun muassa hirsimökkejä 30 vuotta. Työtä on riittänyt myös muiden rakentamien mökkien remontoimisessa.

– Tyypilliset viat ovat puutteelliset tai vähäiset eristeet. Tuuletusvälit ovat usein liian pienet tai niitä ei ole lainkaan, minkä takia keväisin voi tulla ongelmia vesien kanssa, Helppikangas kertoo.