Lapintie pitää sote-luonnoksen vuotoa äärimmäisen vakavana – "Valiokunnan kaikkien jäsenten tulisi ymmärtää erityinen roolinsa"

Sote-luonnoksen vuoto on äärimmäisen vakavaa, sanoo perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.).

– Olen erittäin huolestunut, ihan sen vuoksi, että perustuslakivaliokunta on ihan erityinen eduskunnan valiokunta ja täällä tehdään sitä perustuslaillisuuden ennakkotarkastusta, ja sen takia kaikkien perustuslakivaliokunnan jäsenten tulisi ymmärtää tämä erityinen roolinsa, joka on ikään kuin tuomarin rooli, Lapintie sanoi STT:lle.

Hän kommentoi asiaa ennen perustuslakivaliokunnan perjantain kokouksen alkua. Hän sanoi, että asiasta keskustellaan vakavasti kokouksessa.

Lapintie aikoo pyytää, että asiaa käsitellään myös puhemiesneuvostossa.

– Koska tämä on koko eduskunnan asia, erityisesti instituutiona, kun eduskunta, perustuslakivaliokunta on maan ylin lakiasäätävä elin, niin ei voi olla tällaista käytöstä. En osaa sanoa, mihin toimenpiteisiin tässä ryhdytään, mutta minun mielestäni vakavuusaste on isompi kuin että riittäisi se, että pelkästään peruslakivaliokunta asiaa käsittelee, Lapintie sanoi.

Sote-palvelujen valinnanvapaudesta tehdystä lausuntoluonnoksesta uutisoi torstaina Ilta-Sanomat. IS:n mukaan perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnoksessa katsotaan, että sote-uudistuksen valinnanvapautta ei tule toteuttaa hallituksen esittämässä aikataulussa. Valiokunnan lopullista lausuntoa odotetaan yhä.

Lapintie kertoi torstaina, ettei valiokunnan lausunto sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaudesta ole valmistumassa tällä viikolla, kuten alun perin oli tarkoitus. Lapintien mukaan valiokunta pyrkii saamaan lausunnon valmiiksi ensi viikon aikana.