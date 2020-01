Lapissa muutamia ihmisiä on otettu karanteeniin koronavirustartunnan varalta – tuloksia altistuneiden näytteistä voidaan saada jo huomenna

Lapissa muutamia ihmisiä on karanteenissa koronavirustartunnan varalta, kertoo Lapin sairaanhoitopiiri. Osa altistumisista on ollut pitkäkestoisia. Tapauksissa voidaan käyttää karanteenia, jossa henkilö otetaan jopa 14 vuorokaudeksi seurantaan.

Sairaanhoitopiirin mukaan suunnitelmia on tehty sen varalle, että potilasmäärä kasvaa. Lähes kaikki altistuneet ovat ulkomaalaisia ja liittyvät matkailuun. Altistuneiden tavoittaminen on työlästä.

Sairaanhoitopiiri kertoo, että myös kahdella työntekijällä on ollut lyhytkestoinen altistus. He ovat tällä hetkellä kotona ja tekevät etätöitä. Matkailijat ovat karanteenissa sairaalassa.

Sairaanhoitopiirin mukaan tuloksia nyt tutkittavana olevista altistuneiden näytteistä voidaan saada jo huomenna.

Koronavirustartunnan saaneen kiinalaisnaisen tilanne on ennallaan, ja hän on hyväkuntoinen. Hänet siirrettiin eilen eristykseen Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle.

Lapin sairaanhoitopiirin mukaan potilaan reitistä ei kerrota julkisuuteen yksityiskohtaisesti. Kyse on myös potilaan henkilötietojen suojaamisesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan EU-alueella on raportoitu 10 koronatapausta. Eilisen jälkeen on tullut ilmi yksi uusi tapaus Ranskassa. Tämän hetken arvio kuolleisuudesta on THL:n mukaan noin kaksi prosenttia sairastuneista.