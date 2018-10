Lapsenlikka hoituu nopeasti mobiililla – palvelun kautta tarjotaan lastenhoitoapua ja koulumatkaseuraa myös Jyväskylässä

Lastenhoitoon ja sen saamiseen liittyvät ongelmat ovat kasvaneet viime vuosina. Lastentarhanopettajia ei ole tarpeeksi, hoitopaikkoja on harvassa ja ryhmäkoot ovat suuret. Myös pienten koululaisten iltapäivähoitoa on joskus vaikea saada.

Nykyisin lastenhoitopalveluja on tarjolla myös internetin välityksellä.

Yksi tällainen vaihtoehto on rantautunut elokuun lopussa Ranskasta Suomeen ja samalla myös Ruotsiin. Kyseessä on yritys nimeltä Yoopies, joka tarjoaa mobiilisovelluksen ja internetsivuston, joiden kautta lastenhoitajan voi saada kotiinsa nopeasti ja yllättäenkin eteen tulevissa tarpeissa.

Yoopies perustettiin Ranskassa vuonna 2012, ja se toimii nyt 10 eri maassa. Sillä on käyttäjiä yli 2 miljoonaa.

Palvelu on toiminnassa jo myös Jyväskylässä, jossa tällä hetkellä kymmenkunta ihmistä tarjoaa lähinnä tilapäistä lastenhoitoa ja lapsen koulumatkojen hoitamista.

Internetistä löytyy muitakin vastaavanlaisia palveluntarjoajia, esimerkiksi sellaisia kuin Sitly-lastenhoitajaportaali, Napakka ja Care.com.

Lastenhoidon lisäksi Yoopiesin kautta voi tarjota myös vaikkapa lemmikin hoitamista tai tutorointia. Lahdesta kotoisin oleva historian opiskelija Melina Lindeberg, 20, tarjoaa kaikkia näitä.

Koska palvelu on niin uusi, yhteydenottoja hän ei ole vielä saanut.

– Ihmiset eivät taida tietää tästä vielä, Lindeberg arvelee.

Tutorointi tarkoittaa hänen tapauksessaan esimerkiksi historian opettamista.

– Voin auttaa esimerkiksi läksyjen teossa. Olen työskennellyt lyhyen aikaa päiväkodissa, ja sen lisäksi hoitanut ajoittain tuttavien lapsia. Minulla on ollut aina koira, ja näin myös lemmikkien hoito onnistuu.

Palveluun ilmoittautuminen ei maksanut hänelle mitään.

Sivustolle voi rekisteröityä ilmaiseksi ja joidenkin alkutoimintojen käyttö on myös ilmaista. Kuitenkin esimerkiksi maksullisella premium-statuksella saa paremmin näkyvyyttä.

– Meille voi myös verifioitua ja lähettää esimerkiksi ensiaputodistuksen. Yoopies tarkastaa profiileissa annetut tiedot. Verifiointi maksaa 4 euroa, kertoo Yoopiesin Pohjoismaiden vastaava Sanna Sandberg Pariisista.

Yksityisille perhepäivähoitajille ja perhepäivähoitajaa etsiville perheille palvelu on ilmainen.

– Perhepäivähoitajat voivat käyttää tätä palvelua yhtenä kanavanaan, Sandberg sanoo.

Koska palvelu on toiminut Suomessa vasta reilun kuukauden, ei Sandberg osaa kertoa, kuinka paljon lastenhoitajia on saatu töihin palvelun kautta tai millaisia kokemuksia ihmisillä palvelusta ja lastenhoitajista on.

– Oikeastaan vasta tiedetään se, että yhteydenottoja on ollut.

Muitakin vastaavia sivustoja Suomessa siis on. Lisäksi ovat vielä erikseen välitystoimistot, joissa lastenhoitajat ovat niiden palkkalistoilla, ja siitähän ei tässä palvelussa ole kyse.

– Tämä on ennemminkin samantapainen juttu kuin airbnb, Sanna Sandberg toteaa.

Perheet ja lastenhoitajat sopivat palkasta keskenään. Lakia on noudatettava esimerkiksi mahdollisten työnantajamaksujen osalta.

– Alaikäraja on meillä 16 vuotta, Sandberg kertoo.

Palveluntarjoajaksi voi ilmoittautua palvelun kautta kuka tahansa ikärajan saavuttanut. Ainakin Jyväskylässä lastenhoitotehtäviin ilmoittautuneet ovat Lindebergin tavoin etupäässä nuoria opiskelijanaisia.