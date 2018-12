Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila esti edeltäjänsä Maria Kaisa Aulan Twitterissä – Aula: "Mielestäni esitin kysymyksen ihan hyvässä hengessä"

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila esti edeltäjänsä Maria Kaisa Aulan Twitterissä, kertoo Aula. Hän sanoo olleensa tapahtuneesta todella ällistynyt.

– Kysyin Tuomas Kurttilalta, miten hän on ajatellut sovittaa yhteen työnsä lapsiasiavaltuutettuna ja SDP:n kansanedustajaehdokkuuden. Lainsäädännössä sanotaan, että lapsiasiavaltuutetun tulee olla riippumaton. Mielestäni esitin kysymyksen ihan hyvässä hengessä, mutta hän esti minut Twitterissä. Tämä tapahtui jokunen viikko sitten, kun Kurttila oli ilmoittanut lähtevänsä vaaleihin ehdolle, viitasaarelainen Aula kertoo Keskisuomalaiselle.

Estetty käyttäjä ei pysty seuraamaan hänet estänyttä käyttäjää tai viestimään tämän kanssa.

Maria Kaisa Aula on entinen keskustan kansanedustaja (1991-2003) ja Suomen ensimmäinen lapsiasiavaltuutettu (2005-2014). Kurttila on toiminut lapsiasiavaltuutettuna Aulan jälkeen vuodesta 2014. Hän on SDP:n ehdokas kevään eduskuntavaaleissa.

Tapauksessa on kyse on Tuomas Kurttilan omasta @TuomasKurttila-Twitter-tilistä, jota hän käyttää omalla nimellään. Tilin kuvauksessa Kurttila kertoo olevansa lapsiasiavaltuutettu: "Arkea ja aherrusta - kotona isänä, töissä lapsiasiavaltuutettuna. Twiittaan kasvatuksesta, lapsesta, vanhemmuudesta - Suomessa ja maailmassa."

Lapsiasiavaltuutetun toimisto käyttää lisäksi virallista tiliä @lapsiasia.

Aula kertoo halunneensa vain tietää, onko Tuomas Kurttila pohtinut tehtäviensä yhteensovittamista. Kurttilan reaktiota hän pitää yllättävänä, sillä lapsiasiavaltuutettu on virkamies. Aula kertoo uskovansa, että Kurttilasta tulisi hyvä kansanedustaja.

– Ollessani lapsiasiavaltuutettu koin, etten olisi voinut olla samaan aikaan kansanedustaja. Olin ollut kansanedustaja aikaisemmin, mutta lapsiasiavaltuutetun virkaa hoitaessani yritin suorastaan pitää etäisyyttä keskustaan, jottei minun ajateltaisi olevan keskustan lapsiasiavaltuutettu. Kyse ei ole siitä, etteikö tehtävässä voisi vaikkapa kritisoida istuvaa hallitusta, mutta näen liian samaistumisen yhteen puolueeseen ongelmallisena, Aula sanoo.

Maria Kaisa Aula toteaa, ettei tarkoita, etteikö ihmisoikeusviranomaisen ja poliitikon roolin yhdistäminen olisi mahdollista. Hankalaa se kuitenkin on yhtäaikaisesti, hän toteaa. Lapsiasiavaltuutetun tehtävä henkilöityy Aulan mukaan vahvasti ihmiseen, joka tehtävää kulloinkin hoitaa. Aulan mukaan hänen pohdintansa ei kuitenkaan kohdistu Kurttilaan henkilönä vaan lapsiasiavaltuutettuun instituutiona.

– Lapsiasiavaltuutettu on ollut olemassa niin lyhyen aikaa, että on kiinnostavaa nähdä, mihin suuntaan tehtävä muotoutuu. Voi olla, että olen tulkinnut sitoutumattomuuden eri tavalla kuin vaikkapa Kurttila, mutta en pidä hyvänä, jos ihmisoikeusviranomaisen työ muuttuu poliittisemmaksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehtäväksi, Aula pohtii.

Vaikka Kurttilan reaktio yllättikin Aulan, ei hän ole menettänyt tapauksen takia yöuniaan.

–Yllätyin, koska ei minua ole koskaan ennen estetty enkä ole itse estänyt ketään. Olen pitänyt Twitteriä avoimena viestintäkanavana ja politiikassa olen tottunut siihen, että palautetta saa ja sitä annetaan. En kuitenkaan pitänyt asiaa niin merkityksellisenä, että olisin lähtenyt asiaa Kurttilan kanssa selvittämään, vaikka ymmärtääkseni olemmekin olleet ihan hyvissä väleissä, Maria Kaisa Aula toteaa.

Keskisuomalainen tavoitti lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan sunnuntaina, mutta tämä ei halunnut kommentoida asiaa.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto sijaitsee Jyväskylässä.