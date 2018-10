Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on huolissaan Keski-Suomen huumetilanteesta – nuorimmat välittäjät 12–13-vuotiaita

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on huolissaan Jämsän nuorten huumetilanteesta.

– Noin joka kymmenes, 9,2 prosenttia, Jämsän 14–15-vuotiaista on kokeillut tai käyttää huumeita. Peräti 44,4 prosenttia samanikäisistä sanoo, että huumeita on täällä helppo saada. Se on kova luku, kova todellisuus, Kurttila kertoo.

Tilanne kävi ilmi viime vuotisesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselystä. Valtakunnalliset luvut ovat Jämsän lukuja pienempiä.

Yhteensä 7,2 prosenttia suomalaisista 8.–9.-luokkalaisista kertoi viime vuonna kokeilleensa huumeita. Huumeiden saatavuuden arvioi helpoksi 38,8 prosenttia samanikäisistä.

Kurttilan mukaan huumeiden saatavuus on lisääntynyt kaikkialla, mutta Jämsässä tilanne on keskimääräistäkin pahempi. Lapsia on valjastettu myös huumekaupan toimijoiksi.

– Keski-Suomessa nuorimmat huumeiden välittäjät ovat 12–13-vuotiaita. Myös nuorimmat prostituoidut ovat olleet Jyväskylässä tämän ikäisiä, Kurttila sanoo.

Kurttila vieraili Jämsässä tiistaina ja tapasi muun muassa ysiluokkalaisia. Hän on huolissaan siitä, ettei kouluterveyskyselyn tuloksia yleensä käsitellä mitenkään nuorten kanssa.

– Tämä on heidän arkeaan. Nuoret tietävät asiasta ja heillä on kova halu keskustella.

Huumetilanteeseen on herätty Jämsässä toden teolla tämän syksyn aikana. Ongelman ratkaisemiseksi on koottu ryhmä, johon kuuluu viranomaisia, päättäjiä ja vapaaehtoistoimijoita. Ryhmän edustajat keskustelivat lapsiasiavaltuutetun kanssa tiistaina.

– Nuoret tulisi ottaa mukaan työhön, se on tapa päästä nopeammin ratkaisuun. Nuoret eivät ole osa ongelmaa vaan osa ratkaisua, Kurttila neuvoo.

– Tehkää selvä ohjelma, jonka vaikutuksia voi myös seurata. Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi.

Kurttilan mukaan olisi päästävä kiinni huumeongelman juurisyihin.

– Noin yhdeksän prosenttia jämsäläisistä 8.–9.-luokkalaisista kokee, ettei elämällä ole merkitystä. Luku on sama kuin huumekokeiluissa.

On tärkeää, ettei lapsi tai nuori joudu kokemaan häpeää, vaikka olisi tehnyt virheitä. Lapsiasiavaltuutettu pitää tätä tärkeänä esimerkiksi suhteessa nuoriin välittäjiin.

– On tärkeää luoda lapselle käsitys ja ymmärrys, ettei hänen tarvitse hävetä, vaan isompien tekijöiden.