Lapsiasiavaltuutettu hurautteli taksilla – kolmessa kuukaudessa lasku yli 5000 euroa

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila käyttää huomattavan paljon taksia työmatkoillaan.

Kolmen viime kuukauden aikana valtuutettu on muun muassa ajanut taksilla Oulusta Jyväskylään 591,90 eurolla ja Helsingistä Harjavaltaan 500 eurolla.

Uutissuomalainen kävi läpi lapsiasiavaltuutetun taksimatkat syyskuun alusta marraskuun 27. päivään saakka. Tänä aikana taksimatkoja kertyi huimat 4 289,80 euroa, kun esimerkiksi linja-automatkoja on samalta ajalta kertynyt vain 71,30 euroa ja junakuluja 678,54 euroa. Jos huomioon otetaan vielä kirjanpitoon laittamattomat kuitit, nousevat valtuutetun taksikulut marraskuun loppuun mennessä yhteensä 5 170 euroon.

Helsinki-Harjavalta taksilla

Lokakuun 27. päivä lapsiasiavaltuutetun ohjelmassa oli Harjavallan kaupungin ja paikallisen SDP:n yhteistyössä järjestämä ”Lapsen asialla” -tilaisuus, jonka pääpuhujaksi Kurttila oli lupautunut. Junalla ja bussilla Harjavaltaan olisi hyvinkin jo lauantaiaamusta päässyt, mutta Kurttila päätti käyttää yli 200 kilometrin matkaan taksia. Lasku: 500 euroa.

Taksikuitissa perusteena lukee: ”Ajansäästö, muut työt, akuutti tarve.” Jutun tarkistuksen yhteydessä Kurttila kertoo olleensa tuolloin sairas.

Marraskuun 16. päivä lapsiasiavaltuutettu kiirehti Jyväskylästä Äänekosken Kartanokievariin ja palasi sieltä Helsinkiin lentokoneella yhteensä 328,45 euron kuluilla. Taksikulut olivat yhteensä 112,60 euroa.

Kiirehtimisen syy oli demaritaustaisen eläkeläisjärjestön Keski-Suomen Eläkkeensaajien pikkujoulut, joihin Kurttila oli lupautunut puhumaan. Ohjelmassa oli lapsiasiavaltuutetun lisäksi muun muassa tanssia sekä joulupukki ja tämän muori. Osallistujille liput maksoivat 27 euroa. Samaan aikaan Helsingissä valtiovarainministeriössä olisi pidetty lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä, jonne kuitenkin laitettiin lapsiasiainvaltuutetun toimiston erikoistutkija.

Halusi antaa neuvontaa ja ohjausta

Lapsiasiavaltuutetun virka täytetään viiden vuoden määräajaksi, ja Kurttilan kausi on pian loppumassa. Kurttila on hakenut tehtävää uudelleen, mutta samanaikaisesti hän pyrkii Keski-Suomen piiristä myös kansanedustajaksi SDP:n listalta.

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista.

Miten eläkeläisten pikkujoulut liittyvät lapsiasiaan? Kurttilan mielestä tilaisuus oli tärkeä.

– Kyllä se oli merkittävä tapahtuma. Yleensä kaikki tällaiset tilaisuudet, joissa ihmisiä kohtaa ja tapaa ja sitä kautta on käytettävissä kaikille niille asioille, joita ihmisillä on, ovat merkittäviä, Kurttila huomauttaa.

Hän perustelee, että lasten huoltoriitakiistatilanteissa ja sijaishuollon lastensuojelun asioissa merkittäviä yhteydenottajia ovat juuri isovanhemmat, ja pikkujouluissa oli mahdollisuus keskustella ja antaa ”ohjausta ja neuvontaa”.

Ministeriössä erikoinen käytäntö

Sunnuntaina 25. marraskuuta Kurttila oli päivällä Oulun seurakunnan tilaisuudessa puhumassa, mutta hän halusi ehättää myös samana iltana puoli kuudelta pidettyyn Keski-Suomen ensi- ja turvakotien liiton koordinoimaan Valoa ei väkivaltaa -tapahtumaan. Siellä puhui myös muun muassa ex-kansanedustaja Susanna Huovinen (sd.). Tilaisuuden järjesti Nytkis ry, joka on poliittisista naisjärjestöistä koostuva yhteisjärjestö. Taksilaskua matkasta tuli 591,90 euroa.

Kurttilan mielestä hänen taksin käyttönsä on yleistä, mutta aina harkittua ja työtehtäviin liittyvää.

– Suomi on iso maa, ja tässä tehdään valtakunnallista, kansallista tehtävää. Toki se vaatii, että liikkuminen on sujuvaa ja nopeaa. Silloin, kun kulkuyhteydet eivät ole hyvät, käytetään sitä kulkuvälinettä, joka on olemassa. Ja kun aikaa on niukasti, taksi mahdollistaa tehtävien hoitamisen. Vaihtoehto on, että emme mene ollenkaan. Olemme tarkkoja määrärahojen käytössä Tänä vuonna jää säästöön joka kahdeksas euro, Kurttila perustelee.

Oikeusministeriössä käytössä on erikoinen matkalaskujen hyväksyntäkäytäntö, jossa yksikön päällikön matkalaskut hyväksyy tämän sijainen. Lapsiasiavaltuutetun matkalaskut hyväksyy siis hänen alaisenaan toimiva lakimies.

Näin pitäisi matkustaa

Valtion matkustussäännön mukaan virkamatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin virkamatkan ja hoidettavaksi määrättyjen tehtävien tarkoituksenmukaiseksi ja turvalliseksi suorittamiseksi on mahdollista.

Lapsiasiavaltuutetun matkustusta säätelee myös oikeusministeriön hallinnonalan matkustusohje. Siinä taksin käytöstä todetaan, että julkisen liikenteen käyttö on pääsääntö.

Taksia voidaan käyttää sen ollessa ”tarkoituksenmukaisin vaihtoehto”. Taksin käyttöön täytyy kuitenkin aina löytyä jokin peruste.

Onko kohtuullista taksinkäyttöä?

Onko lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan taksin käyttö kohtuullista?

Valtion tarkastusviraston tilintarkastuspäällikkö Jaakko Eskola ei halua ottaa kantaa yksittäistapaukseen, vaan kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

– Matkantekotavan pitää olla sellainen, että se on kokonaisuudessaan edullista.

Esimiehen tulisi Eskolan mukaan arvioida, onko matka tarpeellinen ja myös hyväksyä matkalaskut.

Oikeusministeriössä käytäntönä on erikoinen sääntö, jonka mukaan viraston päällikön matkakulut hyväksyy tämän sijainen, eli käytännössä Kurttilan alainen.

Eskolan mukaan hyvä nyrkkisääntö olisi kuitenkin, että matkustajaa ylempi taho jotenkin hyväksyisi tehdyt matkat.

– Tällaisessa tapauksessa me suosittelemme, että matkoista voisi aika ajoin tehdä yhteenvedon, jonka ylempi taho esimerkiksi ministeriössä tarkistaisi. Tällä tavalla säilyisi kontrolli, Eskola sanoo.

Enemmän kuin Jani Toivola

Kurttila on ajanut syys-marraskuussa taksilla 5 170 eurolla, mikä tekee 1 723 euroa kuukaudessa.

Viime aikoina julkisuudessa on ollut esimerkiksi vihreiden kansanedustaja Jani Toivolan taksimatkailu. Toivola matkasi taksilla Iltalehden laskujen mukaan 20.4.2015–31.8.2018 yhteensä 22 000 eurolla.

Kuukautta kohden Toivolan taksimatkailu on kuitenkin ”vain” 550 euroa eli jää reilusti Kurttilan taksin käytöstä. Tosin Toivolan taksimatkailua oli seurattu yli kolme vuotta, Kurttilan kolme kuukautta. Kurttila ilmoitti jutun tarkistuksen yhteydessä, että koko vuoden tarkastelussa taksin käyttö tasoittuu noin 51 euroon.

– Lapsiasiavaltuutetulla on vuosittain noin 100–150 kuntavierailua, luentoa ja puhetilaisuutta. Lapsiasiavaltuutettu matkustaa viikoittain Jyväskylästä, jossa hänen toimistonsa sijaitsee, Kurttila huomauttaa.

Toisaalta ennen tätä syksyä Kurttila ei ole ollut myöskään kansanedustajaehdokas.