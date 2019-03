Lapsille levää ja hyönteisiä, liharuokaa vain kerran viikossa – Jyväskylä suunnittelee uudenlaista ruokaohjelmaa

Jyväskylässä esitetään isoja muutoksia Kylän Kattaus -liikelaitokselle, joka tuottaa lounaat ja päivälliset vanhus- ja vammaispalvelun asiakkaille koko kaupungissa sekä koulu- ja päiväkotilounaita. Päivittäinen aterioiden määrä on noin 23 600.

Valmisteilla olevan resurssiviisausohjelman tavoitteena on, että vuonna 2026 Kylän Kattaus tarjoaisi liharuokaa vain kerran viikossa. Liha korvattaisiin paikallisilla kasviksilla ja samalla edistettäisiin uusien proteiinilähteiden ja luonnonkasvien käyttöä ruokana.

Käytännössä tämä tarkoittaisi hyönteisten ja levien hyödyntämistä sekä villivihannesten, kuten nokkosen, käytön lisäämistä. Tavoitteena ovat myös kokeilut ja aktiivinen kumppanuus esimerkiksi hampun ja kasviproteiinin hyödyntämisessä.

Jo vuonna 2021 Kylän Kattauksen on tarkoitus käyttää nykyistä enemmän lähiruokaa sekä kehittää omaa raaka-ainetuotantoa kuten vesi- ja yrttiviljelyä.

Tavoitteet liittyvät pitkäjänteiseen resurssiviisauden tavoitteluun. Haluaahan Jyväskylä olla viimeistään vuonna 2050 jätteetön, päästötön ja ylikulutukseton kestävän hyvinvoinnin kaupunki, jossa ruokahävikin määrä vähenee enintään kahdeksaan prosenttiin tuotetusta ruuasta.

Kylän Kattauksessa laaditaan parhaillaan ruokastrategiaa, jonka mukaan kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä lisätään ruokailussa tänä ja ensi vuonna. Uudistuksia ei sanella ”ylhäältä”, vaan aterioista mielipiteensä pääsevät lausumaan muun muassa asiakasraadit ja Lasten Parlamentti.

Myös siitä pidetään tiukasti kiinni, että lapsille, vanhuksille ja vammaisille tarjottava ruoka vastaa mahdollisten uudistusten jälkeenkin virallisia ravitsemussuosituksia.

Tällä hetkellä koulujen ja päiväkotien niin kutsutusta runkoruokalistasta kasvispääruokien osuus on 57 prosenttia. Punaista lihaa sisältävien pääruokien osuus on reilu viidennes. Yhdentoista prosenttiin siivun ottavat sekä broilerin ja kalkkunan liha että kalat.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ja työntekijät saavat halutessaan kasvisruoan. Tällä hetkellä ikäihmisten kuuden viikon kiertävällä ruokalistalla on kasvispääruokia 16 prosenttia, punaista lihaa sisältäviä pääruokia hieman vajaa puolet, siipikarjan lihaa sisältäviä pääruokia 15 prosenttia ja kalapääruokia 15 prosenttia.

Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunta käsittelee ruokastrategian luonnosta kokouksessaan torstaina. Valmistelua jatketaan kokouksen evästyksen jälkeen.

Johtokunta ottaa kokouksessaan kantaa myös Matleena Käpin (vas.) ja seitsemän muun kaupunginvaltuutetun aloitteeseen, jossa vaaditaan terveellisempiä ja ympäristöystävällisempiä valintoja Kylän Kattauksen tarjontaan.

Valtuutetut esittävät, että Kylän Kattauksessa tehdään suunnitelma lihan ja maitotuotteiden käytön puolittamisesta ja korvaamisesta vastaavan hintaisilla kasvipohjaisilla vaihtoehdoilla vuoteen 2025 mennessä. Aloitteen mukaan tämä tukisi resurssiviisautta sekä asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.

Aloitteen tekijät katsovat, että lihansyönnin vähentäminen on yksi keskeisin keino ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Aloitteessa ehdotetaan, että lihan tilalla tarjotaan asteittain yhä useammin esimerkiksi kotimaista härkäpapua tai muita kasviproteiinituotteita. Maitotuotteiden tilalla tarjottaisiin maitoa vastaavan ravintoarvon omaavia kotimaisia kaurapohjaisia tuotteita.

Vastauksessaan Kylän Kattaus toteaa valtuustoaloitteen tärkeäksi ja ajankohtaiseksi. Samalla kuitenkin todetaan, että Kylän Kattaus noudattaa sopimusten mukaisesti Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemia ravitsemus- ja ruokailusuosituksia.

Niissä korostetaan maidon tärkeyttä sekä lapsille että vanhuksille maidon sisältämän proteiinin ja D-vitamiinin takia. Ravitsemussuosituksissa myös liha on osa monipuolista ruokavaliota. Se on maidon, kalan ja kananmunan ohella tärkeä proteiinin lähde. Lisäksi lihassa on erityisen runsaasti hyvin imeytyvää rautaa.

Vastauksessaan Kylän Kattaus toteaa, että siipikarjan lihan käyttöä suositellaan lisättävän ja vastaavasti lihavalmisteiden ja punaisen lihan (naudan-, lampaan- ja sianliha) käyttöä vähennettävän.

Kylän Kattaus aikoo edistää valtuustoaloitteen tavoitteita siten, että ”maitoa ja lihaa korvaavien kasvipohjaisten tuotteiden kehittymistä seurataan aktiivisesti niin ravintosisällön kuin hinnan suhteen ja edetään kohti kasvisten ja kasvisproteiinin käytön lisäämistä.”