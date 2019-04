Lapsilleen hopeavettä juottaneet äidit eivät joudu syytteeseen – vesimäärien selvittäminen osoittautui mahdottomaksi

Syyttäjä ei nosta syytteitä kahta naista vastaan, jotka olivat juottaneet lapsilleen hopeavettä Pohjanmaalla, syyttäjä kertoi perjantaina.

Naisia haastateltiin Ylen MOT-ohjelmassa marraskuussa 2017. Haastattelussa he kertoivat antaneensa lapsilleen juotavaksi hopeavettä, koska uskovat sillä olevan hyviä terveysvaikutuksia.

Syyttäjän mukaan asiassa ei saatu selvitystä siitä, että äidit olisivat vahingoittaneet tai vaarantaneet lastensa terveyttä. Ongelmana oli, ettei tutkinnassa pystytty selvittämään, kuinka paljon hopeavettä lapsille oli annettu.

"Lapsi joi vain muutaman huikan"

Kuulusteluissa äidit myös kertoivat asiasta osin toisin kuin tv-haastattelussa. Äitien mukaan kyse oli oikeasti hyvin pienistä määristä.

– Toinen heistä kertoi esitutkinnassa, että oli antanut lapselleen hopeavettä tuttipullossa kerran päivässä kolmen päivän ajan, ja lapsi oli juonut sitä vain muutaman huikan. Äidin mukaan seoksessa oli vettä litran verran ja hopeavettä kolme tippaa, eli kyseessä oli hyvin laimea seos, kertoi kihlakunnansyyttäjä Peter Levlin.

Levlinin mukaan toinen äideistä sanoi ohjelmassa, että käyttää hopeavettä jatkuvasti ja antaa sitä lapsilleen antibioottien sijaan. Esitutkinnassa nainen perui sanomansa.

– Hän kertoi, että oli liioitellut. Nainen sanoi, että hän oli ollut imarreltu päästessään televisioon edustamaan kaikkia hopeaveden käyttäjiä, eikä halunnut tuottaa heille pettymystä.

Lapsia ei voitu tutkia

Lapsista pienin oli tekoaikaan noin puolivuotias ja muut 4-, 7- ja 10-vuotiaita. Syyttäjän mukaan lapsia ei voitu enää tutkia, koska epäillyistä teoista oli kulunut liian pitkä aika. Lopullinen totuus jäi selvittämättä, Levlin sanoo.

– Mene ja tiedä ja näytä toteen, mikä oli oikea versio (tapahtuneesta). Se on silkka mahdottomuus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on varoittanut, että hopeavesi on juotuna yksiselitteisesti haitallista. THL:n mukaan liiallinen määrä hopeaa on elimistölle myrkyllistä, eikä pienemmistäkään määristä ole voitu osoittaa terveyshyötyjä. Lapset ovat aikuisia herkempiä hopean myrkyllisille vaikutuksille.