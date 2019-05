Lapsipula ei ole enää vain pikkuruisten kuntien murhe – melkein sadassa kunnassa syntyi viime vuonna alle koululuokallinen vauvoja

Kuinka järjestää perusopetus, kun lapsia syntyy vuodessa vähemmän kuin yhden koululuokallisen verran? Tämä ei ole enää vain aivan piskuisimpien kuntien murhe, vaan tilanne on päällä jo monissa useiden tuhansien asukkaiden kunnissa.

Viime vuonna 91 kunnassa syntyi alle 20 lasta, selviää Tilastokeskuksen tilastosta. Alle 25 lapsen jäätiin reilusti yli sadassa.

– On merkittävää, että näin vähän lapsia syntyy jo joka kolmannessa kunnassa, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

Vähävauvaisten kuntien määrä on kasvanut melko rivakkaa tahtia, sillä vuosikymmenen alussa alle 20 lasta syntyi 63 kuntaan. Vuonna 2010 tähän joukkoon mahtui vain pienimpiä kuntia, mutta viime vuonna mukana oli jo muutama yli 4 000 asukkaan kunta. Alle 25 syntyneen jäi tämän kokoluokan kuntia viime vuonna jo kymmenen.

Syntyvyyden lasku näkyy myös kasvukeskuksissa, sanoo opetuksen ja kulttuurin johtaja Terhi Päivärinta Kuntaliitosta. Maassa- ja maahanmuutto saattavat vielä muuttaa tilannetta, mutta kuntien pitäisi Päivärinnan mukaan jo nyt miettiä, miten ne aikanaan järjestävät perusopetuksen pienille ikäluokille.

Kehitystä seurattu tarkkaan

Esimerkiksi keskisuomalaisessa Toivakan kunnassa syntyvyyden kehitystä on seurattu tarkasti. Vauvoja on koko 2000-luvun syntynyt 15–33 vuodessa. Viime vuonna luku oli 22 ja 2017 vain 15. Silti noin 2 400 asukkaan kunta on toistaiseksi pystynyt pyörittämään kahta kaksisarjaista peruskoulua: yhtä isoa yhtenäiskoulua ja yhtä kyläkoulua. Tilanteen on mahdollistanut muuttovoitto.

Kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterisen mukaan näyttää siltä, että tilanne jatkuu hyvänä seuraavat viisi vuotta.

– Olemme varautuneet siihen, että lapsimäärät vähenevät. Todennäköisesti emme pysty säilyttämään sellaisia ryhmäkokoja kuin nyt. Jo kolmen vuoden kuluttua joudutaan yhdistämään ryhmiä. Tietysti toivomme, että Toivakkaan muuttaisi lapsiperheitä, kuten tähän asti.

Toivakan koulukeskuksen rehtori Juhani Holopainen kertoo, että koululle tuottavat päänvaivaa esimerkiksi 30 lapsen ikäluokat.

– 30 lasta on yleensä liian iso ryhmä, mutta jos se jaetaan kahtia, sekään ei ole optimaalista. Mieluummin kuitenkin opetamme liian pienissä kuin liian suurissa ryhmissä.

Jos viime vuonna syntyneet muodostavat aikanaan koulun ekaluokkalaiset, he todennäköisesti päätyvät yhdelle luokalle. Luokkien koon ratkaisee Holopaisen mukaan kuitenkin paitsi ikäluokan koko myös oppilasaines. Jos joukossa on erityisen tuen tarvitsijoita, ryhmäkoko ei voi olla yhtä iso kuin muuten.

Vähemmän kouluja

Toivakassa on kunnanjohtajan mukaan varauduttu siihen, että kyläkoulu joudutaan jossain vaiheessa lakkauttamaan. Tätä alhainen syntyvyys siitä kärsivissä kunnissa käytännössä tarkoittaa, koulujen vähentymistä tulevaisuudessa. Kehitys on jo näkyvissä: peruskouluja on Suomessa jo 750 vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten ja yli 60 kunnassa on enää yksi peruskoulu.

– Ilmiö on kasvamaan päin. Tämä kuvastaa juuri väestön kehitystä, sanoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Mari Sjöström.

Kun kouluja on entistä harvemmassa, oppilaiden kuljetuksen tarve kasvaa. Tämä voi tehdä perusopetuksen järjestämisestä kunnille entistä kalliimpaa. Koulumatkat on mietittävä niin, että niiden kesto ei ylitä lakisääteistä maksimia.

Välimatkojen pulmaan Kuntaliitto esittää yhdeksi ratkaisuksi etäopetuksen lisäämistä ja esteiden purkamista sen tieltä. Esteisiin kuuluu järjestön mukaan on, että luokassa läsnä olevan aikuisen on oltava opettaja ( Uutissuomalainen 15.5.). Vastakkaista mieltä on opettajajärjestö OAJ, joka pitää tärkeänä, että luokassa on kelpoinen opettaja antamassa samanaikaisopetusta ja takaamassa turvallisuuden.

Tulevaisuudessa kuntien välillä nähtäneen entistä enemmän koulutusyhteistyötä.

– Nykyäänkin kunnat tekevät yhteistyötä niin, että oppilaalle esimerkiksi osoitetaan lähikoulu toisesta kunnasta, Sjöström kertoo.

Kovin helposti kunnat tuskin ulkoistavat koko perusopetusta naapurille, sillä oma koulu on asukkaille tärkeä lähipalvelu.

Vähemmän valinnaisuutta

Lasten näkökulmasta syntyvyyden lasku voi tarkoittaa, että valinnaisaineet tai vieraat kielet on valittava entistä suppeammasta tarjonnasta, tai että opettajalla ei ole kaikkiin aineisiin kelpoisuutta. Näin voi käydä, jos oppilasmäärä ei riitä turvaamaan kaikkien aineiden aineenopettajille virkoja tai riittävästi tunteja, jotta työhön saataisiin kelpoinen opettaja. Näin pohtii esimerkiksi OAJ:n koulutusasiainpäällikkö Nina Lahtinen.

Asiantuntijoiden mukaan perheiden ei kuitenkaan tarvitse murehtia asiaa.

– Jokainen lapsi ja nuori Suomessa kyllä pääsee perusopetukseen, Mari Sjöström vakuuttaa.

Perusopetus tapahtunee yhä useammin yhdysluokassa. Ylä- ja alakoulun yhdistävien yhtenäiskoulujen osuus kaikista peruskouluista on jo nyt kasvanut, 10 prosenttiyksikköä vuosikymmenessä.

– Se on suuntaus, johon on monella muullakin tavalla ohjattu. Jo opetussuunnitelman perusteet ohjaavat siihen, Sjöström sanoo.

Suuressa koulussa esimerkiksi voidaan opettaa laajemmin eri aineita kuin pienessä.

– Pikkukoulussa opettajalta vaaditaan moniosaamista, Terhi Päivärinta sanoo.

Monta vanhempaa saattaa hirvittää, jos oma lapsi aloittaa koulunsa isossa yhtenäiskoulussa kyläkoulun sijaan. Jos pienille lapsille ei ole varattu koulussa rauhallisia soppia, he saattavatkin tuntea olonsa turvattomiksi, sanoo opetusneuvos Leena Nissilä opetushallituksesta.

Muuten kokemukset yhtenäiskouluista ovat Nissilän mukaan Suomessa hyvät. Myönteistä on esimerkiksi se, että lapsi voi jatkaa opiskelua tutussa ympäristössä ja ehkä myös osittain tuttujen opettajien johdolla.

– Perinteinen ala- ja yläkoulun raja osuu nuoren kehityksen kannalta aika haastavaan vaiheeseen.

"EI olisi kiva, jos oppilaita olisi liikaa"

Toivakan koulukeskuksessa on kaikki luokat esiopetuksesta yläkoulun loppuun. Tämä on rehtori Juhani Holopaisen mukaan ollut pedagogisesti hyvä ratkaisu. Opettajien ammattitaitoa esimerkiksi voidaan hyödyntää yli ala- ja yläkoulurajojen. Holopainen toteaa, että tulevaisuudessa koulu muuttuu yksisarjaiseksi eli kutakin vuosiluokkaa on vain yksi.

– Kun oppilasmäärä vähentyy, se vaikuttaa myös opettajien määrään. Toivottavasti eläköitymiset ja muut osuvat sopivasti.

Helinä Heinola, 8, ja Sulo Salokas, 8, käyvät Toivakan koulukeskuksessa 20 oppilaan 2M-luokkaa.

– Luokka on sopivan kokoinen. Opettajalla riittää aikaa. Ei olisi kivaa, jos oppilaita olisi liikaa. Liikaa olisi ehkä 47, Helinä sanoo.

Sulo viilaisi ryhmäkokoa hitusen.

– Voisi olla jotain 19, hän laskeskelee.