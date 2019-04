Lapsivirtaa valvotaan päiväkodeissa nyt sähköisesti

Päiväkodeissa ympäri maata käytetään nyt sähköistä kulunvalvontaa, mutta läheskään aina se ei toimi tuntilaskutusta helpottavana kellokorttina. Osa kunnista hakee sähköisistä järjestelmistä varmistusta sille, että lapset pysyvät tallessa ja arki rullaamassa. Esimerkiksi henkilökunnan ja aterioiden määrää voidaan suunnitella paremmin, kun tiedetään minkä verran lapsia mihinkin aikaan on paikalla.

– Se, että lasten läsnäolo voidaan todentaa mobiilisti, on turvallisuutta lisäävä asia. Työntekijät voivat seurata muun muassa lasten hakemista päiväkodista ja varmistaa, että kaikki lapset on haettu, sanoo varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen Vantaalta.

Vantaa käyttää päiväkodeissa sähköistä kulunvalvontaa, mutta ei laskuta mobiililaitteisiin kirjautuvien tuntien perusteella. Helsinki ja Kuopio ovat ottamassa sähköisen kulunvalvonnan käyttöön, mutta ainakaan Helsinki ei aio liittää siihen tuntilaskutusta.

Jyväskylässä ja Joensuussa sähköisellä kulunvalvonnalla seurataan päiväkodissa vietettyä aikaa, joka vaikuttaa myös hintaan. Palvelujohtaja Päivi Koivisto Jyväskylästä kertoo, että kulunvalvonnan lisäksi halutaan esimerkiksi mahdollisuus tallentaa varhaiskasvatuksen suunnitelmia, dokumentointia ja henkilöstön ja lasten välisen suhdeluvun seurantaa.

– Vanhemman ja henkilökunnan välinen viestintä on siellä turvallisessa ympäristössä, kun moni haluaisi asioida sähköpostilla, mutta se ei onnistu tietosuojasyistä. Sinne voidaan myös tallentaa valokuvia yksittäisestä lapsesta hänen perheelleen, Koivisto sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan osa kunnista on jo luopunut sähköisestä kulunvalvonnasta päiväkodeissa tai ei ole ottanut sitä käyttöön kokeiluajan jälkeen. Syitä luopumiseen ovat olleet muun muassa tekniset ongelmat tai järjestelmän kokeminen muuten hankalaksi tai tarpeettomaksi.

Osa tähyää jo maksuttomuuteen

Muun muassa Opetusalan ammattijärjestö OAJ on kritisoinut kellokorttimallia, jossa lapsen hoitoa suunnitellaan raha edellä. Esimerkiksi lapsen sosiaaliset suhteet voivat häiriintyä, jos päiväkodissa käydään rikkonaisesti.

Viime aikoina on puhuttu paljon lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, ja tämä voi näkyä myös kuntien valinnoissa. Esimerkiksi Helsingissä tuntilaskutuksen sijaan pohditaan jo päivähoidon maksuttomuutta. 5-vuotiaiden osalta on jo siirrytty 20 viikkotunnin maksuttomaan päivähoitoon. Kokeilussa on mukana yhteensä 27 kuntaa.

– Tässä on paljon muuttumassa lähiaikoina. Keskustellaan kokonaan maksuttomasta varhaiskasvatuksesta, joka voi olla hyvinkin pian tuloillaan, sanoo Helsingin varhaiskasvatuksen asiantuntija Sirkka-Liisa Ihalainen.