Lapsuusmuistot paperitehtaalta innostivat Jorma Hyökyvaaraa ostamaan Valkoisen talon

Jyväskylän Kankaalla sijiatseva historiallinen konttorirakennus Valkoinen talo on vaihtanut omistajaa. Jyväskylän kaupunki myi kiinteistön Jorma Hyökyvaaran omistamalle kiinteistöyhtiölle. Hyökyvaaran omistama rakennusliike JH Today remontoi rakennuksen sen suojelullisia arvoja kunnioittaen.

Jorma Hyökyvaara toteaa tiedotteessa, että hänestä on mahtavaa päästä kunnostamaan vanha arvorakennus, joka tuo mieleen muistoja lapsuudesta,

– Isäni työskenteli paperitehtaalla ja työntekijöiden perheenjäsenet pääsivät kausimaksua vastaan pelaamaan rajattomasti tennistä konttorirakennuksen vieressä sijaitsevalle kentälle. Kyllä henkilökohtainen suhde paikkaan vaikutti investointipäätökseeni, Hyökyvaara kertoo.

Valkoinen talo on Jarl Eklundin suunnittelema Kankaan paperitehtaan konttori vuodelta 1941. Rakennus on suojeltu asemakaavalla. Remontin suunnittelee Linja Arkkitehdit Oy ja yhteistyötä tehdään Keski-Suomen museon kanssa. Valkoiseen taloon on tulossa pääosin toimitiloja.

– On hienoa, että Valkoisessa talossa näkyy pian valoja ikkunoissa. Olemme saaneet ostajaksi hyvän toimijan, joka pystyy remontoimaan talon sen suojelullisia arvoja kunnioittaen. Rakennuksen säilymisen kannalta on oleellista kattava ylläpito ja huolto, kommentoi Kankaan projektipäällikkö Kaisa Hirvaskoski-Leinonen.

Valkoinen talo kunnostetaan pieteetillä pääosin toimistokäyttöön. Toiseen ja kolmanteen kerrokseen tulee täysin remontoidut toimistotilat ja alakertaan lukuisia kokous- ja salitiloja, jotka sopivat esimerkiksi juhlien järjestämiseen. Alakerrokseen tulevat kerho- ja saunatilat, joita voivat vuokrata talossa työskentelevät sekä ulkopuoliset asiakkaat. Valkoisen talon vieressä sijaitseva vanha tenniskenttä uudistetaan täysin ja siellä voi tulevaisuudessa pelata padelia.

Hyökyvaaran toiveena on löytää vuokralaiseksi toimija, joka loisi taloon hengen ja kulttuurin.

– Olisi hienoa saada vaikkapa tietyn toimialan, esimerkiksi pelialan, yrityksiä sijoittumaan taloon, Hyökyvaara vihjaa.

Hirvaskoski-Leinosen mukaan Valkoisen talon ympäristöstä tulee todella viehättävä, kun koski aikanaan virtaa vapaana talon ohitse. Kosken kunnostuksen aloitus ajoittuu tähän tietoon vuoden 2020 alkuun.

Valkoisen talon myynti kilpailutettiin osana Kankaan kehityshanketta. Tarjouksiin edellytettiin ideasuunnitelma talon käytöstä ja aikataulu sen saneerauksesta. Jorma Hyökyvaara voitti tarjouskilpailun sekä hinnan että toteutussuunnitelman puolesta. Kolme toimijaa jätti tarjouksen tarjouskilpailutukseen.