Lasten houkuttelusta Jyväskylässä epäilty mies vangittiin – toiminut käräjäoikeudessa lautamiehenä

Jyväskylän Tikkakoskella paljastuneessa seksuaalirikosjutun tutkinnassa on tehty vangitseminen. Keskisuomalaisen tietojen mukaan vangittu mies on ollut kuntavaaliehdokkaana Jyväskylässä ja toimii parhaillaan toista kauttaan maallikkotuomarina eli lautamiehenä käräjäoikeudessa osallistuen rikosasioiden ratkaisemiseen. Kuluvana vuonna mies on muun muassa ollut mukana lautamiehenä ratkaisemassa lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa juttua.

Poliisi tiedotti torstaina tutkivansa rikosepäilyjä, joiden mukaan Tikkakosken keskustan alueella keski-ikäinen mies on muun muassa houkutellut alaikäisiä seksuaalisiin tekoihin. Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi 47-vuotiaan miehen perjantaina todennäköisin syin epäiltynä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja seksuaalipalvelujen ostamisen yrityksestä nuorelta.

Poliisi jatkaa jutun esitutkintaa ja on edelleen niukkasanainen rikosepäilyjen yksityiskohdista. Epäillyn rikollisen toiminnan laajuuden selvittämiseksi asiasta tietäviä tai mahdollisesti miehen houkuttelun kohteeksi joutuneita pyydetään ottamaan yhteyttä jutun tutkijoihin numeroon 050 456 0471 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi.

Kunnanvaltuustot valitsevat lautamiehet vaalikausittain puoluepoliittisesti neljäksi vuodeksi kerrallaan. Rikostaustat tarkastetaan valinnan yhteydessä, sillä tehtävä edellyttää tiettyä nuhteettomuutta ja sitoutumista eettisiin ohjeisiin. Suomessa toimii tällä hetkellä 1 439 lautamiestä.

Suomen Maallikkotuomarit ry:n järjestösihteerin, lautamies Anu Heinäsen mukaan kyse on erittäin poikkeuksellisesta tapauksesta. Hän muistaa viime kaudelta yhden tapauksen, jossa lautamies jätti tehtävänsä Turussa saatuaan rikostuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Viime kädessä lautamiehen tehtävästään vapauttaa laamanni.

Keski-Suomen käräjäoikeuden laamanni Hannu Kilpelä kuuli rikosepäilystä Keskisuomalaiselta. Hänen mukaansa lautamiehen edellytykset jatkaa tehtävässään tulevat arvioitavaksi prosessin edetessä. Myös Kilpelän mukaan tapaus on poikkeuksellinen, eikä hän muista vastaavia Keski-Suomen käräjäoikeuden lautamieshistoriasta.