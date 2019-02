Lasten rokotekattavuus on Keski-Suomessa Suomen keskiarvoa korkeampi – tuhkarokolta suojaavan rokotteen saa yhä useampi lapsi

Lasten rokotuskattavuus Suomessa on parantunut, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Rokotuskattavuus on erittäin hyvä, mutta siinä on eroja eri rokotteiden ja eri alueiden välillä. Keski-Suomessa tilanne on erityisen hyvä. Esimerkiksi alle kolmevuotiaiden lasten rokotekattavuus on Keski-Suomessa 97,5 prosenttia, kun taas koko maan keskiarvo on 96,1 prosenttia.

– Uutisointi tuhkarokosta ja siihen liittyvistä jälkitaudeista on tuonut vahvasti esille sen, miksi rokotuksia tarvitaan. Koska esimerkiksi tuhkarokko tarttuu erittäin herkästi, kannattaa tavoitella mahdollisimman korkeaa kattavuutta sekä alueellisesti että eri väestöryhmittäin, sanoo THL:n asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo.

Tuhkarokolta suojaavan MPR-rokotteen rokotuskattavuus onkin parantunut kaikkein eniten. MPR-rokote suojaa tuhkarokon lisäksi vihurirokolta ja sikotaudilta. Rokotuksen sai koko Suomessa vuonna 2016 syntyneistä lapsista noin 96 prosenttia. Kasvua 2015 syntyneisiin on lähes kaksi prosenttiyksikköä.

Kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta, hinkuyskältä, poliolta ja Hib-taudeilta suojaavan viitosrokotteen saa jopa 99 prosenttia lapsista. Rokotuskattavuus on siis hyvällä tolalla, sillä laumasuojan takaamiseksi kattavuuden on oltava yli 95 prosenttia.

Suhteessa eniten rokottamattomia on Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä.

Tiedot käyvät ilmi valtakunnallisesta rokotusrekisteristä.

Rokotteista käytävästä julkisesta keskustelusta huolimatta rokottamattomuus on Suomessa harvinaista. Vain noin prosentti lapsista ei ole saanut kansallisen rokotusohjelmaan kuuluvia perusrokotuksia lainkaan kolmeen ikävuoteen mennessä. Kouluikään ehtineistä lapsista ilman perusrokotuksia jää vain 0,5 prosenttia.

– Rokotuskattavuuden ja rokotusluottamuksen vahvistaminen ovat pitkäjänteistä työtä, jossa neuvolan terveydenhoitajien ja perheiden hyvä vuorovaikutus on avainasemassa. Kuntien ammattilaiset ovatkin kiitettävästi onnistuneet työssään, joka nyt näkyy kattavuuden parantumisena, Elonsalo sanoo.