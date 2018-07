Lastensuojelussa kesä aiheuttaa runsaasti työtehtävien uudelleenjärjestelyjä työntekijä- ja sijaispulan takia.

Tampereen lastensuojelussa ei saatu palkattua toivottua määrää kesäsijaisia, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Ella Mäntylä Tampereen lastensuojelusta.

Sosiaalityöntekijöiden löytäminen ei ole sen helpompaa talvellakaan, mutta kesällä kaikki kynnelle kykenevät joutuvat venymään vakituisten työntekijöiden lomien takia.

Yhdeksi syyksi rekrytoinnin vaikeuteen Mäntylä arvioi sen, että lastensuojelu on melko raskasta ja vaativaa, ja sosiaalityöntekijöille on tarjolla paljon erilaisia työvaihtoehtoja.

– Asiakkaat antavat kielteistä palautetta siitä, että samoja asioita joutuu kertomaan toistuvasti, koska työntekijät vaihtuvat usein. Meillä on päivittäistä se, että työtehtäviä pitää arvioida sen mukaan, mikä on tärkeintä tehdä tänään ja mitä voi siirtää myöhemmin katsottavaksi, Mäntylä kertoo.

– Joka vuosi Tampereella valmistuu kuutisenkymmentä sosiaalityöntekijää, mutta viranhauissa ei välttämättä ole yhtään hakijaa. Tosin myös kriteerit siitä, kuka voi esimerkiksi sijaistaa sosiaalityöntekijää, ovat tänä päivänä hyvin tiukat, hän jatkaa.

Sijaisilta vaaditaan paljon

Tiukkojen kelpoisuusehtojen vaikutuksen kesäsijaisten saamiseen nostaa esiin myös Turun perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen.

– Sosiaalityöntekijöistä on valtakunnallisestikin kohtuullisen kova kysyntä. Kun sijaisuuskriteerit kiristyivät uuden kelpoisuusasetuksen myötä, sijaisten saanti on ollut kiven alla, hän sanoo.

Sijaispulasta huolimatta Turun lastensuojelu on saatu toimimaan kesän ajan normaalisti. Mäntymäen perhetukikeskuksen vastaanottokodissa yksi osasto kuitenkin suljetaan noin kuukaudeksi, koska tilastojen perusteella sille on kesäisin vähemmän tarvetta.

Oulussa pärjätään ilman sijaisia

Oulun lastensuojelussa sen sijaan on lähdetty epätyypilliselle tielle: sijaisia ei ole palkattu ollenkaan, vaan loma-aikana työt järjestellään muilla keinoilla.

– Tänä kesänä meillä on määritelty tällainen viiden viikon kesäkeskitys, jonka aikana työntekijät pyrkivät pitämään kalenterinsa mahdollisimman väljinä. Silloin töissäolijoilla on mahdollisuus vastata välitöntä reagointia vaativiin asioihin. Kellään ei ole nimettyä sijaista, vaan kaikki töissä olevat hoitavat yhdessä koko kaupungin lastensuojelun asioita, kertoo vs. palvelupäällikkö Marja Kylmäluoma.

Oulussa kalentereihin saadaan väljyyttä ennakoinnilla. Työntekijät pohtivat vakituista asiakaskuntaansa ja näiden tarpeita ja suunnittelevat, mitä voi tehdä etukäteen ja millaisia asioita voisi lykätä lomakauden yli. Tuttujen asiakkaiden tapaamiset ovat kesälomakaudella harvemmassa, mutta niin he kuin uudetkin asiakkaat saavat välitöntä apua sitä tarvitessaan.

Jos useita välitöntä toimintaa vaativia tilanteita ilmaantuu yhtä aikaa, myös esimiehet lähtevät tarvittaessa asiakastyöhön.