Lastensuojelun toiminnasta rikostutkinta Helsingin Haagan puukotuksessa – isä puukotti ex-puolisoa ja lapsia tapaamisen päätteeksi

Poliisi on päättänyt aloittaa rikostutkinnan lastensuojelun toiminnasta Helsingin Haagan maaliskuisessa puukotuksessa. Poliisi katsoo, että lastensuojeluyksikön tapaamispaikan olosuhteet vaikuttivat siihen, että isä pääsi puukottamaan entistä puolisoaan, heidän kolmea lastaan ja ex-puolison ystävää sovitun tapaamisen päätteeksi.

– Kävimme läpi tapahtumien kulkua ja sitä, mitä tiedämme tästä tapahtumapaikasta ja tapaamisen olosuhteista. Totesimme, että järjestelyillä on ollut olennainen vaikutus siihen, että rikos on päässyt tapahtumaan, sanoo tutkinnanjohtaja Pekka Hätönen STT:lle.

Hänen mukaansa sosiaaliviranomaisten kohdalla epäilty rikos on virkavelvollisuuden rikkominen. Tapaamispaikan järjestämisestä vastanneen yrityksen edustajia epäillään vaaran aiheuttamisesta.

– Meidän täytyy tehdä tiedonsaantipyynnöt tapaamisen järjestäjille, jotta tiedämme, keitä rikoksesta kuullaan epäiltyinä. Toinen taho on sosiaaliviranomaiset ja toinen on ilmeisesti tällainen sote-alan yritys, jolta alihankintana tämä tapaamispaikka on ostettu, Hätönen sanoo.

Hän ei vielä osaa sanoa, kuinka monta epäiltyä jutussa tarkalleen on.

– Uskoisin, että useampia epäiltyjä on ainakin esitutkintavaiheessa. Yksi asia on, että selvitetään ensin, kenen vastuulla tapaamisen järjestäminen ja sen olosuhteet ovat olleet. Veikkaisin, että alkuvaiheessa kuullaan 5–6 ihmistä.

Tutkinnanjohtajan mukaan epäiltyjen määrä ja rikosnimikkeet voivat esitutkinnan aikana tarkentua.

Epäilty todennäköisesti Irakissa

"Antaa kuvaa, että olisi tulossa Suomeen"

Puukotuksesta epäilty Hayder Abduljabbar Al-Hmedavi on vangittu poissaolevana ja hänestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys. Poliisi ei ole saanut häneen suoraa yhteyttä. Hänen epäillään olevan Irakissa.

– Irakista hän tuntuu operoivan. Hän on aika aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja mielellään ilmeisesti antaa kuvaa, että olisi ehkä jopa Suomessa tai tulossa Suomeen. Olemme hereillä sen suhteen, jos hän tänne ilmestyy, että tavoitamme hänet, Hätönen sanoo.

Miestä epäillään murhan ja tapon yrityksestä sekä kolmesta törkeästä pahoinpitelystä. Poliisin mukaan epäilty käytti ainakin kahta mukanaan ollutta teräasetta. Osallisuudesta puukotukseen epäillään myös miehen veljeä. Veli oli aiemmin vangittuna, mutta hänet vapautettiin. Hän on nyt matkustuskiellossa.

Rikoksen tekijän suojelemisesta epäillään kolmatta miestä.

– Hän ei tietääkseni ole sukulainen, hän on ilmeisesti vain auttanut paon aikana, Hätönen sanoo.

