"Late" murhasi kolme ihmistä – nyt hän saapuu Jyväskylän Kirkkopäiville puhumaan sovituksesta

Lauri ”Late” Johansson on sovituksen ammattilainen. Sovitustyöstä hänellä on kokemusta kaikkiaan 18 vuotta.

Johanssonin kohdalla ei puhuta vaatteiden tai musiikin sovittamisesta, vaan jostakin muusta: kolmesta murhasta ja huumerikoksista, joita sovittamassa hän on istunut vankilassa jo kokonaisen ihmisiän – nykyään Naarajärven avovankilassa. Sovituksesta hän myös puhuu ensi viikonloppuna järjestettävillä Kirkkopäivillä Jyväskylässä.

53-vuotias Johansson pääsee valvottuun koevapauteen marraskuussa 2019. Lopullisesti hän on sovittanut rikoksensa yhteiskunnan silmissä vuonna 2023.

Vaikka ihmisten ja yhteiskunnan armahdus vielä viipyy, Jumalan anteeksianto on ollut Johanssonille jo kauan varsin käsinkosketeltavaa.

– Tietenkin ymmärrän, että murhattujen omaiset eivät tule ikinä antamaan minulle anteeksi. Mutta Jumalalta sain anteeksi marraskuussa 2007, ja se on se, joka merkitsee, Johansson sanoo. Hän kertoo tuolloin polvistuneensa yksin sellinsä lattialle ja antaneensa elämänsä Jeesukselle. Tekoa seurasi välitön vahvistus.

– Sillä hetkellä oli kuin sähkövirta olisi käynyt lävitse ja oli ihan halleluja-mielellä.

Myös 15 vuotta vainonneet painajaiset loppuivat kuin seinään. Siihen asti Johansson oli joka yö nähnyt unia, joissa tehdyt rikokset vainosivat häntä.

Kuopion piispa Jari Jolkkonen kertoo tekevänsä silloin tällöin vankilatyötä ja tutustuneensa sitä kautta Johanssoniin.

Juuri Jolkkosen idea oli pyytää Johansson haastateltavaksi Kirkkopäiville aiheesta, joka on kristinuskon ydintä – sovituksesta.

– Laurin elämä herättää kysymyksiä rikoksesta ja rangaistuksesta, armosta ja uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Silloin ei puhuta enää jostakin abstraktista, vaan hyvin konkreettisista asioista, Jolkkonen sanoo.

Piispa halusi tuoda Johanssonin puhumaan myös toisesta syystä. Johanssonin saarnaa tarvitaan vastalääkkeeksi moralismiin, joka näyttää vallanneen kovin monet.

– On alettu puhua moraaliposeerauksesta. Siinä ihminen haluaa esitellä omaa hyveellisyyttään ja vieläpä tehostaa sitä maalittamalla ja paheksumalla muita, Jolkkonen hämmästelee.

Moraaliposeeraaja ei ajattele itse tekevänsä koskaan väärin tai syntiä.

– Suhtaudun pidättyvästi tällaiseen ilmiöön, jonka taustalla on jonkinlainen ylpeys tai ylimielisyys. Uskon, että Lauri on hyvä antiteesi tällaiselle, Jolkkonen toteaa.

Mitä sanottavaa Johanssonilla sitten on sovituksesta? Paljonkin.

Inhimillisesti Johansson sanoo häpeävänsä kaikkea, mitä hän on tehnyt.

– Mutta Jumalan silmissä olen saanut anteeksi, kun sain lahjaksi vanhurskauden. Minä olen viheliäinen entinen konna, mutta armahdettu.

Johansson katsoo olevansa nyt yhtä puhdas kuin kuka tahansa muukin.

– Sanoin kerran vanginvartijallekin, että me ollaan sinun kanssasi ihan samanlaisia syntisiä. Ainoa ero vain on se, että minä olen saanut anteeksi, Johansson naurahtaa.

Johansson huomauttaa, että maailmassa voi olla monia eri harmaan sävyjä, mutta kristinusko on mustavalkoista. Tämän moni siivosyntinen hänen mielestään unohtaa.

– On taivas ja helvetti. Sitä on kokonaan pelastettu tai kokonaan kadotettu riippumatta siitä, mitä on tehnyt.

Johansson on silti halunnut tehdä tilit selviksi myös maailman silmissä.

Kun hän tuli uskoon, hän istui vankilassa elinkautista tekemästään murhasta. Uskoon tultuaan hän kuitenkin marssi tunnustamaan kaksi muutakin murhaa.

Maallisessa mielessä Johansson ei ole muuttunut. Hän sanoo olevansa testatusti psykopaatti ja empatiakyvytön. Mielenterveysongelmien takia hän on pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeellä. Takana on kaksi avioeroakin.

– Joskus katson pornoa. Silloin on mentävä Jumalan armon alle ja rukoiltava, Johansson tilittää.

Vankilassa ja viikonloppulomilla uskon kestävyyttä ja kaidalla tiellä pysymistä koetellaan jatkuvasti. Väkivallasta ja huumeista luopuminen on ollut vaikeinta.

– Jos amfetamiini laillistettaisiin, minä olisin kusessa. Kieltäydyn, jos joku tarjoaa kamaa. Joskus vankilassa nuoriso uhittelee ja koettelee minua, että lyönkö, ja tekisi mieli ottaa hulluimpia tapauksia pillistä kiinni. Mutta toistaiseksi on selvitty puhumalla, Johansson huokaa.

Kirkkopäivillä hän toivoo, että hänen tarinansa voisi tuoda toivoa edes yhdelle ihmiselle.

– Jos meikäläisen kaltainen ammattikonna, joka ei ole juuri päivääkään tehnyt rehellistä työtä, voi muuttua, on se muutos mahdollinen muillekin, Johansson tuumii.