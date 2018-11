Lauantai kääntää totutut lämpötilat ylösalaisin: pohjoiseen virtaa lämmintä ilmaa, etelässä pakastaa

Lauantaina totutut maantieteelliset lämpötilaerot vaihtavat paikkaa. Länsirannikolta ylös pohjoiseen virtaa lämmintä ilmaa, mutta etelässä ja idässä on luvassa pakkasta, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto.

– Pohjoisessa ja lännessä on yön ja aamun aikana luvassa plussakeliä, mutta Uudellemaalle ja itään virtaa etelästä kylmempää ilmaa, hän kuvailee.

Lämpötilojen vuoksi etelässä ja idässä on luvassa poutainen ja selkeä päivä, mahdollisesti jopa aurinkoinen. Pohjanmaan maakunnissa ja Kainuussa on puolestaan aamulla luvassa vesisadetta, joka voi muuttua lumeksi kylmän ilman hiipiessä kohti pohjoista päivän aikana. Meri-Lapissa tilanne on samankaltainen.

Lauantaina kova tuuli tuntuu puuskaisuutena myös mantereen rannikkoalueilla. Puuskissa 10–15 metriä sekunnissa puhaltava tuuli ei kuitenkaan yleensä aiheuta vahinkoja tähän vuodenaikaan, Karusto sanoo. Lämpötilan tuuli toki saa tuntumaan kylmemmältä.

Aallokkovaroituksia myös lauantaina

Kova tuuli jatkuu läpi yön lauantaipäivään saakka. Kovimmillaan tuuli on Perämerellä, Merenkurkussa ja Selkämeren pohjoisosassa sekä Ahvenanmerellä ja Pohjois-Itämerellä. Tuuli on näillä merialueilla kovaa, noin 19 metriä sekunnissa. Myös aallokkovaroitukset ovat voimassa edelleen lauantaina, merkitsevä aallonkorkeus voi ylittää neljä metriä.

Kovasta tuulesta varoitetaan myös Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Selkämeren eteläosassa, joilla tulee jopa 17 metriä sekunnissa.

Lauantaina päivän mittaan tuuli alkaa Karuston mukaan heiketä ja laantuu iltapäivän mittaan navakaksi monilla merialueilla. Perämerellä tuuli heikkenee kovasta navakaksi vasta illan aikana tai sunnuntain vastaisena yönä.

– Vasta sunnuntaina virtaus on selvästi heikentynyt kaikilla merialueilla, Karusto ennakoi.