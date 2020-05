Lauantai oli jälleen nollapäivä Keski-Suomen koronavirustartunnoissa – koko Suomessa 58 uutta tartuntaa

Keski-Suomessa ei todettu lauantaina yhtäkään uutta koronatapausta.

Tartuntojen kokonaismäärä on Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä edelleen sata. Toukokuu on ollut tartuntojen suhteen varsin hiljainen, sillä uusia tapauksia on ollut vain kolme. Viimeksi uudesta koronatartunnasta on kerrottu tiistaina.

Jämsäläisten ja kuhmoislaisten testitulokset eivät ole mukana Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilastoissa, sillä paikkakunnat kuuluvat nykyään Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoissa Keski-Suomen koronatapausten kokonaismäärä on 130.

THL:n ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin luvut poikkeavat hieman toisistaan, sillä THL:n lukuihin päätyvät kaikki keskisuomalaisilla ihmisillä todetut tartunnat, sairaanhoitopiiri taas raportoi vain Keski-Suomessa todetut tapaukset.

Keski-Suomessa on THL:n mukaan tehty 3783 koronavirustestiä, mikä on 64 enemmän kuin eilen.

Suomessa on nyt 6 286 vahvistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Eilisen jälkeen tietoon on tullut 58 uutta tartuntaa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on Suomessa nyt raportoitu 297 kappaletta, kertoo THL. Tapaukset ovat lisääntyneet eilisestä neljällä.

Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on tällä hetkellä 120 ihmistä, joista 30 on tehohoidossa.