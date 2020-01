Lauha ja lumeton talvi altistaa metsät myrskytuhoille – puut kaatuvat herkemmin, kun maa ei ole jäässä

Lauha, kostea ja liki lumeton talvi Etelä- ja Keski-Suomessa voi altistaa metsät myrskytuhoille, arvioi Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Tapani Repo.

– Kun maa ei ole roudassa, puut voivat kaatua herkemmin, Repo sanoo.

Hänen mukaansa toisaalta saattaa käydä niin, että kun pakkasten tullessa ei ole lunta, maa lähtee nopeasti jäätymään. Se tukevoittaa puiden pysymistä pystyssä.

Repo tähdentää, että on monta asiaa, jotka muuttuvat koko ajan.

– Ei voi sanoa suoraan, että on näin tai noin.

Revon mukaan juuristovaurioiden riski kasvaa, jos tulee kovia pakkasia ennen kuin sataa suojaavaa lunta.

Toisaalta hyönteistuholaisetkaan eivät ole saaneet lumen antamaa suojaa. Suurin osa tuhohyönteisistä talvehtii maassa ja loput puun eri osissa. Runsaslumisina talvina metsätuhoja aiheuttavasta tykkylumestakaan ei ole toistaiseksi merkkiäkään.

Puut ovat tällä hetkellä lepotilassa, eivätkä ne lähde kovin herkästi kasvamaan, jos lämpötila pysyy alle kymmenessä asteessa. Soluissa aktiivisuus kuitenkin lisääntyy, mutta suhteellisen hitaasti, Repo kertoo.

Hän huomauttaa, että puut reagoivat eri tavalla Pohjois-Suomessa kuin Etelä-Suomessa, koska ne ovat geneettisesti erilaisia. Pohjois-Suomessa on ollut normaali talvi. Lunta on tullut ja pakkasia on pitänyt.

"Syömme ensi kesän tuloja"

Etelä- ja Keski-Suomen lämmin ja lumeton talvi on haitannut vakavasti puunkorjuuta. Turvemaille eli normaaleille talvikohteille ei ole ollut menemistä, kertoo Keiteleellä Pohjois-Savossa toimivan Nilakka Forestin toimitusjohtaja Marko Saastamoinen.

Hänen mukaansa hakkuita on voinut tehdä vain kangasmailla, eikä niilläkään, jos kohteet sijaitsevat soiden takana. Suot ja muut pehmeät paikat eivät ole jäässä, eivätkä ne kanna raskaita metsäkoneita. Kankaat ovat tyypillisesti kesäkohteita.

– Syömme ensi kesän tuloja, Saastamoinen sanoo.

Myös metsäautoteiden pitäisi kantaa tukkirekat ja metsäkoneet, jotta puunkorjuu sujuisi normaalisti.

Saastamoinen arvioi, ettei tämän talven menetyksiä voida millään kiriä umpeen, vaikka tulisi kunnon pakkasia ja maa menisi jäähän.

Nilakka Forestin metsäkoneista yksi on laitettu seisomaan, mutta niin käy useammalle, ellei pakkasia tule, Saastamoinen kertoo.

Hakkuisiin vaikuttavat myös suhdanteet. Metsäteollisuus ostaa nyt puuta vähemmän kuin vuosi sitten. Luonnonvarakeskuksen viimeisimmän tilaston mukaan hakkuut supistuivat marraskuussa 20 prosenttia vuoden takaisesta.

Vaikutuksia puuhuoltoon

Metsäteollisuuden metsäjohtaja Karoliina Niemi kertoo, että Etelä- ja Keski-Suomen lämpimällä ja lähes lumettomalla talvella on vaikutuksia teollisuuden puuhuoltoon.

– Puunkorjuu on haasteellista niillä alueilla, joilla maa ei ole jäässä. Lisäksi useiden teiden kunto on nyt huono, Niemi sanoo.

Hänen mukaansa puuhuoltoa pystytään korjaamaan paljon, jos tulee kovia pakkasia. Tähän saakka tehdyistä muutoksista puunkorjuussa on kuitenkin syntynyt jo kustannuksia yrityksille.

– Tärkeintä on se, että maa saadaan jäähän.

Metsäteollisuus tekee vuosittain yksityisten metsänomistajien kanssa yli 100 000 puukauppaa, minkä jälkeen on kaksi vuotta aikaa kaataa puut.