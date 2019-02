Lauha keli uhkaa talviliikkujien riemua – Tällainen on Jyväsjärven luisteluradan ja kaupungin latujen tilanne

Hiihtoloma Keski-Suomessa alkaa pakkasista mutta lauantaina suunta muuttuu. Luistelemaan tai hiihtämään halajaville tiedossa oleva lauha jakso ei ole hyvä uutinen.

Jyväsjärven retkiluisteluradan tilanne elää päivittäin, kertoo kaupungin liikuntapaikkavastaava Jarmo Korhonen.

– Päiväkohtaista varmuutta radan tilanteesta on mahdotonta antaa. Nyt kun keli pakastuu, varmaan pääsee viikonloppuna luistelemaan, mutta sitten lämpenee ja mennään päivä kerrallaan, Korhonen kommentoi.

Kaupunki tiedotti 11. helmikuuta sulkeneensa retkiluisteluradan jäällä olevan veden vuoksi. Jyväskylän latuinfon mukaan luistelurata kunnostettiin jälleen 14. helmikuuta. Esimerkiksi sunnuntaina jäällä oli paljon luistelijoita. Alkuviikon lauhat kelit muuttivat taas tilannetta.

– Lumet sulivat, ja rata erottuu sieltä lähinnä reunavallien ansiosta, Korhonen sanoo.

Hiihtolomaviikolla Jyväsjärven rataa aurataan Korhosen mukaan, jos tarvetta ilmenee ja lunta tulee, mutta tämänhetkiset ennusteet eivät lupaa lunta.

– Latuinfosta voi seurata, milloin rata on kunnostettu koneellisesti. Jos tulee kovasti plussakelejä, vettä voi nousta jään päälle. Kehotan käyttämään maalaisjärkeä ja päiväkohtaista harkintaa, ja jäälle mennään joka tapauksessa aina omalla vastuulla, Korhonen muistuttaa.

Jyväskylän liikuntapuistojen tekojääradat ovat Korhosen mukaan normaalisti käytössä toki nekin pienellä säävarauksella. Tekojääratoja on Palokassa, Viitaniemessä, Vaajakoskella, Pohjalammella ja Puistokoululla.

Lisäksi luonnonjääpohjaisia jääratoja on Halssilassa, Huhtasuolla, Kypärämäessä, Keljonkankaalla, Korpilahdella, Kortepohjassa, Kotalammella, Lehtisaaressa, Lohikoskella, Palokassa, Tikkakoskella ja Yrttisuolla. Lisäksi kymmenillä kouluilla, puistoilla ja asuinalueilla on luonnonjääkenttä.

– Luonnonjäät ovat säilyneet vielä kohtuullisina, kertoo Korhonen.

Jos luistelukelit näyttävät kehnohkoilta, ei hiihtäjillä ole helpompaa. Jyväskylän hiihtolatujen kunto on vaihteleva, kertoo liikuntapaikkavastaava Kari Häkkinen.

Häkkisen mukaan viime viikonlopun plussakelit ja sen jälkeinen pakastuminen käytännössä jäädytti latupohjat, ja ne ovat tuulen seurauksena myös vaihtelevan roskaisia, oksien ja havujen peitossa.

– Olemme yrittäneet pehmentää koneella rouhimalla valaistujen latujen pohjia, ja kyllä siellä hiihtämään pystyy. Uskon, että myös ensi viikolla pääsee hiihtämään, arvioi Häkkinen.

Häkkisellä on sama sävel kuin Jarmo Korhosella: ennustajan papereita ei ole, joten latujen päiväkohtaista tilannetta on mahdoton etukäteen arvioida. Positiivista on se, että kaikki ladut on saatu auki.

– Tykkylumiongelmat on siis selätetty, mutta nyt haasteena on kelien vaihtelevuus eli lämpötilan sahaaminen. Me ladunpitäjät toivoisimme pikkupakkasia ja uutta lunta, mutta niitä ei näytä olevan tiedossa, Häkkinen kommentoi.

Latujen kunnostustilannetta voi seurata Jyväskylän seudun latuinfosta.

Ilmatieteen laitos ennustaa Jyväskylään ja koko Keski-Suomeen lauantaista alkaen plussan puolelle meneviä kelejä, jotka näyttävät jatkuvan aina ensi viikon torstaihin saakka.

– Vielä perjantaina on pakkasta paikkakunnasta riippuen viidestä kymmeneen astetta, sen jälkeen alkaa lauhtua, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jesse Heikkinen.

– Päivälämpötilat lauantaista maanantaihin voivat olla viisikin astetta plussalla Keski-Suomessa. Suurempia sateita ei näytä olevan tulossa, vaan keli näyttää selkeältä ja osin aurinkoiseltakin, Heikkinen.

Perjantaina 22. helmikuuta ajokeli Pohjois-Suomessa voi olla huono jäätävän vesisateen tai lumisateen vuoksi, mikä esimerkiksi Lappiin ajavien kannattaa huomioida.

Lauha jakso ulottuu ainakin torstaihin saakka. Siitä eteenpäin ennusteen epävarmuus lisääntyy, mutta perjantaina 1. maaliskuuta voidaan jälleen olla pikkupakkasella.

Heikkisen mukaan lumipeite ei ole Keski-Suomessa vielä vaarassa lauhasta jaksosta huolimatta.

– Lunta on 40–50 senttiä, joten ei se hetkessä sula. Toki lumi voi vähän painua kasaan. Vesisadetta, joka kunnolla sulattaisi lunta, ei ole näköpiirissä, Heikkinen kertoo.