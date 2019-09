Laukaa vaatii Leppäveden liikuntahallivalituksen kumoamista – projekti voisi pitkittyä vuosilla

Kunnanhallitus vaatii, että Leppäveden sisäliikuntahallien rakentamisen kilpailutuksesta tehty valitus hylätään hallinto-oikeudessa ja valittajat velvoitetaan korvaamaan kunnan oikeudenkäyntikulut. Kunta esittää myös, että kilpailutuspäätös saisi toimeenpanoluvan ennen pääasian ratkaisua.

– Täytäntöönpanon pitkittymisen myötä yleisen edun ja erityisesti kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien kannalta tärkeän monitoimihallin toteutuminen pitkittyisi mahdollisesti useiden vuosien ajan, sanotaan kunnan lausunnossa.

Salibandy- ja jalkapallohallien rakentamisesta valitti 11 yksityishenkilöä. He katsovat, että kilpailutuspäätös on laiton, koska se on syntynyt väärässä järjestyksessä.

Valittajien mukaan sivistyslautakunta on ohitettu päätöksenteossa ja päätökseen sisältyy lisäksi kuntalain mukainen merkittävä taloudellinen riski – käytännössä 15-vuotinen vuokrasopimus.

Kunnanhallituksen mielestä kuntalain pykälä ei sovellu tapaukseen, koska kyse ei ole lainasta, takauksesta tai muusta vakuudesta.