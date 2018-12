Laukaalaistilalla käytiin tihutöissä – ilkivallan jäljiltä peräti 130 ikkunaa rikki

Laukaassa tehtiin mittavaa ilkivaltaa alkuviikon aikana. Valkolassa sijaitsevista rakennuksista oli rikottu ikkunoita peräti noin 130 kappaletta.

Kiinteistöjen omistaja oli käynyt paikan päällä viimeksi lauantaina 15. joulukuuta, jolloin ikkunat olivat ehjiä. Torstaina 20. joulukuuta omistaja oli mennyt uudestaan paikalle ja havainnut, että ikkunoita oli säpäleinä mittava määrä.

Poliisin mukaan ulkorakennuksesta, vanhasta navetasta, oli rikottu 102 ikkunaruutua. Päärakennuksesta, osittain 1700-luvulta peräisin olevasta kiinteistöstä, oli rikottu noin 30 erikokoista ikkunaa. Päärakennuksessa ei ole asuttu vuosiin.

Poliisin mukaan päärakennuksessa oli käyty sisällä ja myös ulkorakennuksen katolla oli kiipeilty.

Poliisi tutkii tapausta vahingontekona. Tutkinnanjohtaja Ari Rutasen mukaan poliisilla on haju siitä, kuka tai ketkä ovat olleet asialla.

– On mahdollista, että tekijäpuolella on ollut asialla lapsia. Poliisin osalta tutkinta on kuitenkin yhä kesken, Rutanen kertoo.