Laukaan Kuhankosken uuden vesivoimalaitoksen lupaprosessi valmis – valmistuu suunnitelmien mukaan vuonna 2022

Koskienergia Oy on kaivanut esiin muutaman vuoden takaisen suunnitelman Kuhankosken vesivoimalaitoksen korvaamisesta uudella voimalaitoksella, ja päivittänyt ne tähän päivään.

Toimitusjohtaja Hannu Ruotsalaisen mukaan noin 20 miljoonan euron investoinnin päätökset on määrä tehdä alkukesästä. Lupaprosessi on valmis.

– Päätöstä edeltävät vielä lopullisten koneistustarjousten vertailu sekä tarkemmat kustannuslaskelmat. Vanha voimalaitos on suojelukohde, ja sen saneeraaminen nykypäivän vaatimuksiin sisältäisi runsaasti arvaamattomia kustannuksia, Ruotsalainen sanoo.

Kuhankosken vesivoimalaitos on yli 90 vuotta vanha ja sen koneistot ovat käyttöikänsä päässä. Laitos sijaitsee Saraveden ja Leppäveden välissä Laukaan kunnassa. Alue on perinnemaisemaa ja hanke on vuosien varrella kohdannut asukkaiden vastustusta.

Paikalla on jyrkkä kallioseinämä, ja tarkoitus on rakentaa kosken etelärannalle osittain tunnelina ohitusuoma, johon sijoittuisi uusi voimalaitos. Maisemassa se näkyisi Kuhankoskentielle vanhan laitoksen vieressä samankaltaisena mutta paljon pienempänä rakennuksena.

– Vanha voimalaitos jäisi varakäyttöön ja tulvahuippujen leikkaamiseen, Ruotsalainen sanoo.

Vanhan voimalaitoksen sähköntuottokyky on runsaat 10 gigawattituntia pienempi kuin uudelle asetettava tavoite 35 GWh vuodessa. Kyse on myös uusiutuvasta energiasta, ja se näkyy voimalaitokselle räätälöidyssä rahoituksessa.

Nordea myöntää sille toista kertaa Suomessa vihreän yrityslainan. Vihreä laina on Nordean esitteen mukaan ennen kaikkea sertifikaatti hankkeen ympäristövaikutuksista.

Asiakasvastuullinen johtaja Raimo Loikkanen Järvi-Suomen yrityspankista kertoo, että vihreitä yrityslainoja voidaan myöntää kohteille, jotka täyttävät pankin ehdot hankkeen ympäristövaikutuksista.

– Käsittelemme lainoja aina tapauskohtaisesti. Tässä on kyse uusiutuvasta energiasta, ja energiahankkeissa tuuli-, aurinko- ja vesivoima voivat saada näitä lainoja. Yritykset näkevät vastuullisuusasiat entistä keskeisempänä, ja vihreillä lainoilla tuomme vastuullisuuden vahvasti mukaan yritysrahoitukseen, Loikkanen kertoo.

Sekä pankki että yritys sitoutuvat vihreissä yrityslainoissa tarkkaan ympäristöseurantaan.

Kuhankosken voimalaitoksen rakentamisaika on 3,5 vuotta. Suunnitelmien mukaan se valmistuu vuonna 2022.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle energiainvestointitukea 2,9 miljoonaa euroa.

Koskienergia on kolmen paikallisen energiayhtiön, Etelä-Savon Energian, Äänekosken Energian ja Kuoreveden Sähkön omistama vesivoiman tuottamiseen keskittynyt yhtiö. Koskienergia omistaa ja operoi 30 vesivoimalaitosta eri puolilla Suomea.

– Vesivoimaloissamme tuotettu hiilidioksidivapaa sähkö myydään loppuasiakkaille omistajayhtiöiden kautta. Huolehdimme yhteistyökumppaneiden kanssa vesivoimaloiden käytöstä ja kunnossapidosta, Ruotsalainen kertoo.

Kuhankosken valmistuvalla voimalaitoksella ei ole työpaikkavaikutuksia. Se automatisoidaan vanhan voimalaitoksen tapaan ja niiden huolto hoituu samalla käynnillä.