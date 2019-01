Laukaan Villa Luotola on myynnissä – Majoitus- ja juhlatilan yrittäjä: "Olen ajatellut olla viimeisten lastenlasten kanssa ennen kuin heistä tulee minua vanhempia"

Laukaan Äijälässä sijaitseva juhla- ja majoitustila Villa Luotola on myynnissä. Yrittäjä Sisko Päivikkö myy tilan jäätyään eläkkeelle kaksi kuukautta sitten.

– Pidämme vielä majoitusta, mutta selkäni on mennyt siihen kuntoon, etten saa enää kantaa tai nostella raskaita kuormia, joten suuremmat tapahtumat ovat osaltani ohi. Nyt olen ajatellut olla viimeisten lastenlasten kanssa ennen kuin heistä tulee minua vanhempia. Vanhemmat lapsenlapset kyselivät aikoinaan, koska minulla on aikaa ja he ehtivät kasvaa isoksi ennen kun aikaa tuli, Päivikkö kertoo.

Myytävään tilakokonaisuuteen kuuluvat vanha hirsinen päärakennus, juhlatalo saunoineen ja majoitustiloineen sekä rantasauna. Tila myydään irtaimistoineen, ja siihen kuuluu kahden hehtaarin rantatontti. Hintapyynti on 350 000 euroa.

Lisäksi myynnissä on 100 hehtaaria metsää sekä rantatontteja.

– Kyselyitä on tullut ja muutama on käynyt katsomassa. Metsän ostajia olisi, mutta haluamme tarjota kohdetta ensisijaisesti etupäässä yrittäjälle, joka jatkaisi toimintaa ja hyödyntäisi valmiita fasilitetteja, Päivikkö toteaa.

Vanha päärakennus on tuotu nykyiselle paikalleen vuonna 1926, ja peruskorjattu 2000-luvun alussa majoitus- ja pitopalvelutoiminnan alkaessa.

Juhlatalo on kunnostettu vanhasta navetasta niin ikään 2000-luvulla, kun tilalle tarvittiin lisää asiakaspaikkoja.

Lähes kaikki remontit on tehty vuosien varrella oman perheen voimin, vierasta työvoimaa käytetty vain harkiten.

– Silloin tehtiin töitä kolmessa vuorossa. Kun mies tuli iltaisin Valtralta töistä, siirryttiin tekemään rakennustöitä, joihin tarvittiin kaksi. Aamuisin remontoin yksin mitä pystyin, ja lapset olivat välillä apuna. Se oli ihan hauskaa aikaa, vaikka niin sanottua "normaalia" elämää ei juuri ollutkaan. Nyt kun olen ehtinyt vähän pysähtymään, on tullut olo, että välillä voisi tehdä jotain muutakin kuin töitä, Päivikkö kertoo.

Päivikkö toteaa, ettei ole rakastunut rakennuksiin.

– Sain toteutettua yhden unelmani, ja nyt se on tehty, hän kertoo.