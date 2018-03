Laukaan lapsisieppaus selvisi – 1,5-vuotiaan lastenvaunuista kaapannut ja metsään hylännyt oli alle 15-vuotias

Sisä-Suomen poliisi on selvittänyt 28.8.2017 Laukaan Vihtavuoressa 1,5–vuotiaaseen pikkulapseen kohdistuneen vapaudenriiston. Tapaus on selvinnyt poliisin omien tutkimusten perusteella. Lapsi otettiin luvatta Tislaajantiellä sijaitsevan talon pihasta lastenvaunuista ja jätettiin läheiseen metsikköön.

Poliisi on selvittänyt, että tekoon syyllistynyt on alle 15-vuotias nuori. Hänet on kuulusteltu rikolliseen tekoon epäiltynä, eikä hän ei ole esitutkinnassa selittänyt syytä teolleen. Syyskuussa poliisi etsii teosta epäiltynä nuorehkoa naista.

Epäilty on kuulusteltu jo tapahtuman jälkeen ja teknisten tutkimusten valmistuttua hänen syyllisyytensä varmistui.

– Tekniset tutkimukset koskevat yleisesti ottaen sormenjälkiä, dna:ta ja kuituja. Niiden tutkiminen ottaa oman aikansa, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Latvala sanoo mutta ei täsmennä, mikä juuri tässä rikoksessa varmisti syyllisyyden.

Hän ei myöskään sano, myönsikö lapsi tekonsa kuulusteluissa heti tapahtuman jälkeen.

– Alaikäisen kohdalla emme kerro yhtään mitään kuulusteluista, Latvala totesi.

Hän sanoi kuitenkin olevan melko selvää, että tutkinta ei olisi kestänyt näin kauan, jos tekijä olisi tunnustanut.

Alaikäinen ei sukua lapselle

Tekoon syyllistynyt ei ole sukua rikoksen kohteeksi joutuneelle lapselle eikä hän kuulu perheen lähipiiriin. Asia on siirretty sosiaaliviranomaisten hoitoon. Poliisin osalta tutkinta on päätetty.

Jyväskylän poliisi ei tiedota aiheesta enempää, koska rikoksentekijä on alle 15-vuotias. Rikoslain mukaan alle 15-vuotiasta ei tuomita rangaistukseen. Poliisi kiittää kaikkia asiaan vihjeitä antaneita henkilöitä.

Rikoksen kohteeksi joutuneen lapsen vanhemmat ovat esittäneet toiveen, että heidän yksityisyyttään kunnioitettaisiin, eivätkä tiedostusvälineiden edustajat ottaisi heihin yhteyttä.

Sivullinen nainen löysi vaunuista kaapatun tyttölapsen puolentoista tunnin kuluttua katoamisesta.

Juttua päivitetty klo 13:06: Lisätty rikoskomisario Markku Latvalan kommentit.