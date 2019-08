Laukaan nautalauma on ympärivuorokautisessa vartioinnissa: "Niillä on nyt villi luonto ja sen kanssa on pakko elää"

Laukaassa Vehniällä karkuteillä ollut nautalauma on edelleen äärimmäisen herkkä säikäytyksille, kertoo Laukaan ympäristöterveysjohtaja Jukka Lappalainen.

– Rauhoittelu jatkuu. Siellä on joku valvomassa niiden toimintaa paikanpäällä ympäri vuorokauden.

Lappalaisen mukaan laumassa alkaa tapahtua liikehdintää pienimmästä tutunkin henkilön liikkeestä.

– Rauhoitteluvaihe jatkuu useampia päiviä, kuten oletettiinkin. Yllättävän hermostuneita ne ovat edelleenkin, pienikin pään liike traktorin kopissa saa aikaan liikettä laumassa. Eläinten kanssa ei voi tehdä mitään muuta, kuin antaa aikaa ruokaa ja juomaa, Lappalainen toteaa.

Hän muistuttaa, että uusi aitaus on eläimille täysin uusi ympäristö, mikä hermostuttaa nautoja.

– Uuden tilanteen sulatteluun näköjään menee aikaa, ja se aika niille täytyy antaa.

Ulkopuolisilla ei ole tilalle edelleenkään mitään asiaa.

– Ettei tule sitä efektiä, että ne hermostuvat siellä aitauksessa. Sehän on tosiasia, että jos lauman johtaja päättää lähteä, silloin lauma lähtee, vaikka siellä on minkälaiset aitaukset. Massat ovat niin isoja, Lappalainen toteaa.

Tässä vaiheessa alkaa olla selvää, että naudat ovat teuraseläimiä.

– Niiden sijoittaminen mihinkään muuhun tarkoitukseen ei tietenkään voi olla mahdollista, koska niiden hermosto on tuon verran tiukoilla. Ne eivät varmaan kesyty enää, vaikka niitä ruvettaisiin erottelemaan. Niillä on nyt villi luonto ja sen kanssa on pakko elää, Lappalainen sanoo.

Nyt tavoite on, että naudat saataisiin hyödynnettäväksi tavallisen kaavan mukaisesti. Pahimmassa tapauksessa naudat menisivät Honkajoelle hävityslaitokseen.

– Tämän operaation ja toisaalta eläinten erinomaisen kunnon ja terveyden takia se olisi minusta ympäristörikos. Pyritään siihen, että päästään normaaliin tilanteeseen ja saadaan naudat teurastamolle normaaliin kiertoon, Lappalainen toteaa.

– Ettei vaan tulisi sitä Honkajoki-ratkaisua yhdellekään eläimelle. Se ei vaan ole järkevää.

Mikäli kaikki menee hyvin ja naudat saadaan tavalliseen tapaan teuraaksi, menevät tuotot eläimet omistavalle isännälle.

– Isännälle tietysti tulee tästä joitakin kuluja, jotka hänen on tästä lystistä maksettava. Tietysti vähentää isännän tuloja niistä eläimistä, mutta isännän eläimiä ne edelleenkin ovat, ei niitä kukaan ole takavarikoinut eikä voikaan tällaisessa tilanteessa lähteä takavarikoimaan, Lappalainen toteaa.