Laukaan perusturvaan aiotaan palkata rutkasti työntekijöitä

Laukaan perusturvalautakunnalle esitetään useiden virkojen ja toimien perustamista. Lautakunta tekee torstaina niistä esityksen kunnanhallitukselle.

Vanhuspalvelujen varahenkilöyksikköön esitetään yhdeksää lähihoitajan toimea. Tämä tarkoittaa karsintaa ostopalvelulähihoitajissa, joiden saatavuus on vaihdellut suuresti aiheuttaen epävarmuutta palveluihin. Laukaan vanhusten palveluissa on kaikkiaan 121 vakinaista työntekijää, joista hoitotyössä on 102 henkilöä.

Lisäksi lautakunnalle ehdotetaan perustettavaksi kaksi ohjaajan virkaa mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä kolme perheohjaajan toimea. Kaikki toimet ja virat alkaisivat vuoden alussa.