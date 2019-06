Laukaassa uimarannalta löytyneen kranaatin alkuperä jää mysteeriksi: "Yksittäisiä räjähteitä löytyy ihmeellisistä paikoista"

Sodanaikaisen, suhteellisen pienen kranaatin Laukaan Tyvelänniemen uimarannalta sunnuntai-iltana löytänyt henkilö toimi Puolustusvoimien mukaan tilanteessa oikeaoppisesti.

Löytäjä havaitsi kranaatin rantamudassa, ilmoitti asiasta hätäkeskukseen ja jäi itse rannalle hätistelemään sivulliset kauemmaksi. Tämän jälkeen paikalle saapui poliisi, joka eristi alueen ja totesi kranaatin sotilasräjähteeksi, joiden raivaaminen kuuluu Puolustusvoimille. Parin tunnin operaatio päättyi, kun Ilmasotakoulun räjähderyhmä toimitti kranaatin hävitettäväksi Tikkakoskelle.

– Älä koske, älä anna muidenkaan koskea ja soita hätänumeroon, Maavoimien valmiuspäällikön sijainen, everstiluutnantti Juho Raulo tiivistää toimintaohjeet vastaisuuden varalle.

Sotilasräjähteen löytymiseen on Raulon mukaan suhtauduttava aina äärimmäisen vakavasti. Jotkut ruudit saattavat jopa herkistyä kastumisesta ja kuivumisesta. Kuvaavaa on, että hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa räjähde on pitänyt raivata sen löytöpaikalla, koska siirtäminen olisi ollut liian riskialtista.

– Ei todellakaan voi ajatella, että räjähdettä voisi ihan vähän koskea. Pienikin liike voi olla tosi vaarallinen, Raulo sanoo.

Viime vuonna Maavoimilta pyydettiin virka-apua siviilien löytämän sotilasräjähteen takia 358 kertaa. Keski-Suomessa tehtäviä on Sisä-Suomen poliisilaitoksen komisario Juha Mäntysen mukaan noin 20–30 vuosittain.

– Kuivan maan aika tietysti painottuu tehtävissä. Lisäksi se vaikuttaa, paljonko rakennetaan. Esimerkiksi teitä ja siltoja on usein pommitettu, joten kun samaan paikkaan tehdään uutta infraa, saattaa räjähteitä nousta esiin, Raulo kertoo.

Pääsääntöisesti räjähteiden löytöpaikat voidaan jakaa kahteen kategoriaan: ihmisten koteihin jääneisiin sotamuistoihin ja entisiltä taistelupaikoilta löytyviin räjähtämättömiin kranaatteihin. Lisäksi lentopommeja löytyy muun muassa radanvarsilta, joita pommitettiin sotien aikana.

– On hyvä tiedostaa, että räjähteet saattavat säilyä satoja vuosia. Ruotsin vallan aikainen tykinkuula on vaarallinen, jos siihen on jäänyt mustaa ruutia, Raulo muistuttaa.

Raivaustehtävien määrä ei ole hänen mukaansa ainakaan vähentynyt viime vuosina, mihin saattaa vaikuttaa se, että ihmiset suhtautuvat löytyneisiin sotilasräjähteisiin valveutuneemmin. Aiemmin esimerkiksi sotamuistoksi otettu kranaatti saatettiin käydä vain viskaamassa järveen, mutta nykyisin ihmiset haluavat hävittää ne asianmukaisesti.

Mistä Laukaan uimarannalta löytynyt kranaatti sitten on peräisin? Sitä on Raulon mukaan mahdoton arvioida.

– Yksittäisiä räjähteitä löytyy mitä ihmeellisimmistä paikoista ja niiden alkuperä jää usein epäselväksi.

Se on kuitenkin selvää, että räjähteet hoidetaan yleiseltä uimarannalta pois mahdollisimman nopeasti.

– Tuollaisissa kiireellisessä tapauksessa räjähdettä lähdetään hakemaan välittömästi vaikka keskellä yötä, Raulo sanoo.