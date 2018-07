Lauluklinikka-opettajat Jenna Bågeberg ja Mikael Konttinen: "Älä matki esikuvaasi, laula omalla äänelläsi!"

Saarijärveläinen Jukka Puranen, 34, odottaa, että hän oppisi Kirmojen lauluklinikalla nykyistä paremmaksi laulajaksi.

– Osaan laulaa, mutta haluan oppia paremmaksi laulajaksi, Kinojake-tanssiorkesterin rumpali sanoo.

Puranen on muusikko ja musiikkipedagogi, joka opettaa Saarijärvellä kansalais- ja musiikkiopistossa rumpujen soittoa, keikkailee bändinsä kanssa ja opiskelee nyt vielä laulua.

– Laulaminen on jäänyt vähäiseksi, sillä bändissä on hyvät solistit. Olen laulanut stemmoja ja muutaman soolonkin, mutta kaipaan laulamiseeni varmuutta. Lisäksi tarvitsen lisäoppia laulamisen tekniikkaan ja sujuvuuteen. Tavoitteena on saada laulamisesta luontevaa ja helppoa.

Puranen laulaa saarijärveläisessä Pedaali-kuorossa, mikä innostaa kohentamaan laulutaitoja.

– Olen nyt astumassa myös uudelle musiikin alueelle, sillä luvassa on trubaduurikeikka paikallisessa pubissa. Toivon, että opin klinikalla saamaan laulujen sanat ja tarinat ymmärrettäviksi.

Puranen soittaa kitaraa ja pianoa, joten yhden miehen keikoilla hän voi säestää itse itseään.

Lauluklinikan antina Puranen toivoo pystyvänsä nauttimaan esiintymisistään.

– En kaipaa kehuja, vaan kehittämisvinkkejä yksinlauluun, lauluklinikan ensikertalainen sanoo.

Karstulalainen laulunharrasta Arja Kemppainen aloitti rakkaan lajin vasta aikuisiällä.

– Yksin laulaminen on vaativaa ja mukavaa. Porukassa voi loilottaa, mutta soolosolistilta vaaditaan enemmän.

Kemppainen osallistuu lauluklinikalle nyt kolmannen kerran.

– Olen syntyisin musikaalisesta perheestä, josta olen saanut lahjani. Vaikka olen laulanut jo yli kymmenen vuotta aktiivisesti, kaipaan lisäopetusta.

Kolmen päivän kurssilla Kemppainen toivoo saavansa ratkaisun esiintymisjännitykseensä.

– Liiallinen jännitys pilaa esityksen. Kolme päivää on lyhyt aika, mutta aina sitä jotakin uutta jää päähän.

Kemppainen laulaa Karstulan naiskuorossa alttoa.

– Kuorolaulaminen opettaa kuuntelemaan toisia laulajia ja seuraamaan säestystä.

Lauluklinikan opettajat Jenna Bågeberg ja Mikael Konttinen toivovat, että kurssilaiset oppisivat luottamaan omaan lauluääneensä ja käyttämään sitä oikein.

– Ei kannata matkia esikuvan ääntä tai eleitä, vaan käyttää omia vahvuuksiaan, Mikael Konttinen sanoo.

Laulunopettajaksi opiskellut Jenna Bågeberg neuvoo, ettei esiintymisilmeitä kannata opetella liikaa.

– Esitä ja elä laulun tarina aidosti ja omakohtaisesti ja välitä tunnelma kuulijalle. Mieti, mitä haluat kertoa ilmeilläsi. Pyri pitämään leuka ja osa rentoina, jolloin äänikin virtaa vapaasti.

Opettajien mukaan kurssi on onnistunut, jos oppilaat saavat onnistumisen kokemuksia ja ylittävät itselleen asettamansa odotukset.

Lauluklinikan oppilaskonsertti Saarijärvi-salissa tänään keskiviikkona kello 19.