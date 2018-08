Laura Huhtasaaren gradu johti harhaan tiedeyhteisöä ja loukkasi hyvää tieteellistä käytäntöä – plagiointia merkittävästi aiemmin selvitettyä enemmän

Kansanedustaja Laura Huhtasaaren (ps.) pro gradu -työssä oli merkittävästi aiemmin selvitettyä enemmän plagiointina ilmennyttä vilppiä. Jyväskylän yliopiston rehtorin Keijo Hämäläisen mukaan Huhtasaaren menettely oli omiaan johtamaan tiedeyhteisöä harhaan.

Laura Huhtasaari on kommentoinut tuoreeltaan uutta käännettä Twitterissä. Hän sanoo, että laatiessaan graduaan hän pyrki noudattamaan ohjeita, joita hänelle annettiin. Huhtasaari ei sanojensa mukaan tietoisesti tehnyt tahallista vilppiä.

Hämäläinen antoi tänään päätöksensä yliopiston esiselvityksessä siitä, loukkasiko Huhtasaari gradussaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Rehtorin päätös loukkauksesta liitetään Huhtasaaren gradun yhteyteen kirjastossa, ja se myös merkitään gradun viitetietoihin kirjastotietokannassa. Asia on vanhentunut, joten Huhtasaarelle myönnettyyn tutkintoon päätös ei vaikuta. Tieteellisen käytännön kannalta asia on nyt käsitelty.

Toukokuussa Huhtasaari kommentoi gradustaan tehtyä esiselvityspyyntöä poliittisista syistä tehdyksi. Pyynnön teki yksityishenkilö sen jälkeen, kun Svenska Yle kertoi plagiointia olevan huomattavasti aiemmin selvitettyä enemmän.

– Tämä on täysin läpinäkyvää, että kyseessä on poliittinen motiivi. Jyväskylän yliopisto on tämän saman asian jo kertaalleen tutkinut ja ratkaissut. Kuinka monta esiselvityspyyntöä voidaan samasta asiasta tehdä? Huhtasaari sanoi silloin STT:lle.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho taas sanoi toukokuussa ottavansa tieteellisen plagioinnin henkilökohtaisesti erittäin vakavasti ja suhtautuvansa siihen kielteisesti.

Tammikuussa Jyväskylän yliopisto teetti plagiointiepäilystä esiselvityksen ulkopuolisella asiantuntijalla. Tuossa selvityksessä kopioitua tekstiä löydettiin kymmenen prosenttia gradun kirjallisuusosiosta. Silloin rehtori Hämäläinen päätti, ettei laajempaa tutkimusta tarvita, koska rike oli niin lievä.

STT ei ole tavoittanut Huhtasaarta tänään.