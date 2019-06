Lauri Ihalainen Jämsän demarien 120-vuotisjuhlassa: Nyt on "yhteisen näytön paikka" työllisyyttä lisäävien keinojen löytämiseksi

Pitkän linjan demaripoliitikko Lauri Ihalainen uskoo, että työmarkkinajärjestöt voivat tukea Rinteen hallituksen työllisyystavoitteen toteutumista merkittävästi. Hallitusneuvotteluissa pihtiputaalainen Ihalainen oli mukana talouskysymyksiä pohtineessa ryhmässä.

Rinteen hallituksen tavoitteena on parantaa työllisyyttä niin, että vaalikauden lopussa työllisyysaste on saatu nostettua noin 75 prosenttiin. Hallitus on ilmoittanut käynnistävänsä kolmikantaisen valmistelutyön toimenpiteistä, jotka tukevat työllisyystavoitteen saavuttamista.

– Yhteisen valmistelun piiriin kuuluvat muun muassa vaikeammin työllistettävien työllisyyden lisääminen sekä työttömyysturvan uudistamisen ja siihen liittyvien työvoimapoliittisten toimien vahvistaminen muun muassa palkkatukea lisäämällä ja ottamalla käyttöön työllistämisseteli, Jämsän työväenyhdistyksen 120-vuotisjuhlassa Jämsässä sunnuntaina puhunut Ihalainen kertoi puheessaan.

Hallituksen tavoitteena on, että toimenpiteet, joilla saavutetaan noin puolet hallituksen työllisyystavoitteesta, noin 30 000 uutta työpaikkaa, ovat valmiina elokuun 2020 budjettiriiheen mennessä. Tässä kolmikantaisilla neuvotteluilla on suuri rooli.

Työllisyystavoitteiden saavuttamista ei ole tarkoitus sysätä kokonaan työmarkkinajärjestöjen neuvottelupöydälle. Silti Ihalaisen mukaan järjestöt voivat tukea tavoitetta merkittävästi.

– Toivon, että hallituksen, työmarkkinajärjestöjen ja Suomen Yrittäjien yhteiset ponnistelut tuottavat tuloksia. On yhteisen näytön paikka, Ihalainen sanoi.

Työmarkkinajärjestöjen keskinäisten neuvottelujen tärkein työllisyystoimi on Ihalaisen mukaan aikaansaada syksyllä alkavissa toimialakohtaisissa palkka- ja työ- ja virkaehtoneuvotteluissa ratkaisut, jotka tukevat paitsi ostovoimaa ja tasa-arvoa, myös asetetun työllisyystavoitteen saavuttamista ja kilpailukykyä.

– Työmarkkinakeskusjärjestöt voisivat tukea toimi- ja sopimusalakohtaisia neuvotteluja monella tavalla. Hallituksen on tärkeää rakentaa luottamuksellinen ja yhteistyöhakuinen ote työmarkkinaneuvottelujen tueksi ja välttää toimia, jotka voisivat tunkkauttaa neuvotteluilmapiiriä, Ihalainen sanoi.