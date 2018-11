Lautakunta päätti: Vieraan kielen opiskelu alkaa Jyväskylässä jo eppuluokalla

Pienet kielinerot pääsevät pian loistamaan Jyväskylässä, kun koululaiset ensi syksystä lähtien aloittavat kieliopintonsa jo ensimmäisellä luokalla. Sivistyslautakunta päätti asiasta keskiviikkona. Ensimmäisen vieraan kielen eli A1-oppimäärän varhentaminen maksaa syyslukukaudella noin 60 000 euroa.

Myös kielivalikoima laajenee: englannin lisäksi kaupungissa tarjotaan syksystä 2019 lähtien A1-kieleksi myös saksaa, ranskaa ja venäjää. Kuokkala Svenska skolassa A1-oppimääränä opiskellaan edelleen modersmålinriktad finskaa.

Tällä hetkellä jyväskyläläislapset opiskelevat A1-kielenään englantia, ja sen opiskelu aloitetaan toisella luokalla. Kuokkalan yhtenäiskoulun ruotsinkieliset oppilaat opiskelevat suomea. Normaalikoulussa taas on voinut jo aiemmin valita ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi englannin, espanjan, saksan, ranskan, ruotsin tai venäjän.

Yksitoista Jyväskylän koulua on jo mukana Opetushallituksen hankkeessa, jossa ensimmäiseltä luokalta A1-kieleksi on voinut valita englannin, ruotsin, saksan tai venäjän kielen. Vaajakummun yhtenäiskoulun tokaluokkalaiset David Robinson, 8, ja Olli Ojala, 8, ovat valinneet saksan. He ajavat joka viikko saksantunnille taksilla, sillä he opiskelevat kieltä yhteisessä ryhmässä muutaman kilometrin päässä sijaitsevassa Haapaniemen päiväkoti-koulussa.

Robinson valitsi saksan, koska hän osaa jo englantia, joka on hänen isänsä äidinkieli. Ojala kertoo, että hänelle saksan valitsi äiti.

Vaajakummun koulun saksan ja englannin tuntiopettaja Anna-Leena Viitalan mukaan ekaluokkalaiset oppivat kieltä helposti leikin ja pelien kautta.

– Heillä on herkkyyskausi oppimiseen. Olli ja David ovat siitä hyviä esimerkkejä, he esimerkiksi ääntävät aivan erinomaisesti.

Molemmat pojat ovat innokkaita matkailijoita. Ojala kertoo, että hänen perheessään on suunnitteilla lomamatka Saksaan. Robinson taas kertoo tilanneensa Saksassa tuplajuustohampurilaisen ihan itse.

Kaupunki päätti myös, että A1-kielen minimiryhmäkoko on 12 oppilasta muissa kuin englannin kielessä. Englanti onkin ylivoimaisesti suosituin A1-kieli, ja sitä tarjotaan jatkossakin kaikissa kouluissa. Opettaja Viitala pohtii, mahtaako kouluissa riittää tarpeeksi halukkaita muihin kieliin.

– Esimerkiksi kokeilussa, jossa koulumme on mukana, ei saatu kasaan mitään vieraan kielen ryhmää. Esikoulujen kielisuihkuilla voidaan saada lapsia innostumaan muistakin kielistä kuin englannista, saksan ja englannin tuntiopettaja Viitala sanoo.