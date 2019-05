Legendaarinen Haapamäen Höyryveturipuisto sai kesäksi uudet vetäjät – Martti Vainio vetäytyy ilomielin isännästä rengiksi

Juoksijalegenda Martti Vainion omistama ja luotsaama Haapamäen Höyryveturipuisto saa alkavaksi kesäksi uudet vetäjät. Oululaiset Sari Teräs-Nikula ja Jussi Nikula ovat viime viikkoina laitelleet tiluksia kuntoon – vähän silläkin mielellä, että he kaavailevat vuokralaissuven jälkeen ostavansa paikan.

– Puisto on meille tuttu vuosien ajalta. Olemme olleet kanta-asiakkaita, viime kesänäkin asuimme karavaanarialueella vaunussa kuukauden. Hiljalleen alkoi muhia ajatus puistotoiminnan pyörittämisestä, ja kun Martti lupasi olla tukena nyt ja tulevinakin vuosina, uskalsimme tarttua tilaisuuteen, pariskunta kertoo.

Vainio myhäilee siirtyvänsä ilomielin isännästä rengiksi. Tosin hän junailee jatkossakin tanssitoiminnan ja hoitaa veturiesittelyjä.

– Siitä asti, kun lähdin vuonna 1982 vetämään Karstulan Kouheroa, olen ollut kaikki kesät kiinni töissä. Eniten on harmittanut se, ettei ole ollut tarpeeksi aikaa olla Kalle-pojan kanssa – nyt sitä on luvassa, Vainio pohtii.

Nikuloilla on ollut pitkään oma taksiyritys, mutta alan viimekesäinen uudistus vei pohjaa toiminnalta. Haapamäellä viipyessään he ovat innostuneet höyryvetureista ja muusta vanhasta kalustosta ja niiden historiasta. Myös Nikulan Joonatan-poika, 12, on jo varsinainen alan spesialisti ja veturiesittelijä.

Vainion vuonna 2015 Keuruun kaupungilta ostama matkailukohde on maailman suurin höyryveturipuisto. Vetureita on yhteensä lähes 30, ne edustavat 12:ta eri tyyppiä, niistä neljä on yli 100-vuotiaita ja viisi viimeisiä koko maailmassa. Puiston vuotuinen kävijämäärä on tanssit ja tapahtumat mukaan lukien 30 000–40 000.

– Nostan Martille hattua, kun hän on jaksanut hoitaa hommat vuosia. Sisua on tarvittu, ja tekemistä on ollut valtavasti. Haluamme, että puisto säilyy ja kehittyy. Olemme jo parantaneet vaunumajoitusta, kohentaneet yleisilmettä ja tuoneet esille vanhaa auto- ja traktorikalustoamme, Nikula selvittää.

Puistoon tulee myös mönkijärata ja Ukko-Pekka-areenalle pelipisteitä. Teräs-Nikula ottaa vastuulleen vastaanoton ja Nikula muun toiminnan.

Tänä kesänä puisto on avoinna aiempaa pidempään, 10.5.–30.9. Uudet luotsit toivovat jatkossa saavansa ainakin karavaanaritoimimaan ympärivuotiseksi.

Puiston ravintolasta kantaa vastuun Juhlatalo Ukko-Pekka ja tanssiesiintyjistä Gramofoni-ohjelmatoimisto. Kesän ensimmäiset tanssit pidetään 18.5.

Hotelli Hiltonin, rautatieläisten vanhan lepohuoneen, Vainio myi vuosi sitten Haapamäen Museoveturiyhdistykselle. Nyt vuokra-alueella ovat vetureiden lisäksi karaoketalo, tanssilava, päärakennus ja Ukko-Pekka-areena.