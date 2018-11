Legendaarinen Hotelli Jämsä lopettaa toimintansa: "Käyttöastetta ei ole riittävästi"

Legendaarinen Hotelli Jämsä lopettaa toimintansa vuoden vaihteessa. Samassa kiinteistössä toimiva Sirkan Kahvila jatkaa toimintaansa normaalisti. Molempien toiminnasta vastaa Hotelli Jämsä Oy.

Toimitusjohtaja Hennariikka Hasala kertoo, että hotellitoiminnan lopettamisen syynä ovat liikematkustuksen väheneminen ja tulevat remonttitarpeet. Vapaa-ajan matkustajia olisi, mutta vain sesonkiluonteisesti.

– Isoja remontteja on tiedossa, jotta hotellitoiminta voisi jatkua. Käyttöastetta ei ole riittävästi. On kävijäpiikkejä, mutta niitä on suhteessa liian vähän.

Hotelli Jämsän tarina alkoi vuonna 1964, kun Sirkka ja Martti Pitkäniemi perustivat paikalle Sirkan Baarin. Myöhemmin syntyi parinkymmenen huoneen Martin Motelli. Vuoden 1983 valmistuneen laajennuksen jälkeen nimi muuttui Hotelli Jämsäksi. Nykyään yhtiön pääomistaja on espoolainen Heli Lauri-Aymergen. Hasalalla on pieni osuus yhtiöstä. Hotelli Jämsä Oy toimii kiinteistössä vuokralla.

Rakennuksen omistavat Lauri-Aymergen ja hänen äitinsä Ulla Lauri.

Hotelli Jämsän perinteiset joululounaat tarjoillaan suunnitellusti joulua edeltävällä viikolla. Vielä joulupäivänä hotellissa järjestetään Hirven Joulubileet. Hotelli Jämsän sulkemisesta kertoi ensimmäisenä Jämsän Seutu.