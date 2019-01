Legendaarinen hotelli ja tanssipaikka lopettaa Keuruulla

Keuruulla toimivan legendaarisen Hotelli Keurusselän ovet sulkeutuvat lopullisesti ensi elokuussa. Työeläkeyhtiö Elo on irtisanonut hotellia luotsaavan Loma-Keuruu Oy:n vuokrasopimuksen. Lopettamissyy on rakennusten hoito- ja korjauskustannusten kasvaminen niin suuriksi, että kiinteistöjen ylläpito on raskaasti tappiollista.

Loma-Keuruun yrittäjä Satu Jokihalme kertoo ylläpitokustannusten ja mittavien remonttitarpeiden ajaneen niin kiinteistöyhtiön kuin operaattorinkin tilanteeseen, jossa kädet on nostettava pystyyn.Päähotellin korjaustyöt vaatisivat miljoonia euroja.

– Vuosi 2018 oli poikkeuksellisen haastava kiinteistön lukuisten ongelmien vuoksi. Esimerkiksi erilaisia arjen pyörittämiseen rajusti vaikuttaneita katto- ja putkivuotoja on ollut kymmenittäin, ja niiden vuoksi tiloja on ollut pois käytöstä – muitten remonttien lisäksi, Jokihalme huokaa.

– Korjaustarpeet ovat paljastuneet niin suuren mittaluokan investoinneiksi, että vanhaan kiinteistöön niitä ei kannata tehdä. Onneksemme saimme sovittua päätösajankohdan elokuun puolelle, eli pystymme hoitamaan kesälle jo myydyt tilaisuudet. Viime vuonna tehdyt isot remontit mahdollistavat toiminnan jatkumisen syksyyn saakka.

Loma-Keuruu vastaa vielä ensi kesänä myös siipirataslaiva Elias Lönnrotin liikennöinnistä Keurusselällä.

Jokihalme kuvaa tietoa hotellin sulkemisesta masentavaksi, muttei täysin odottamattomaksi.

– Näin vaikeassa toimintaympäristössä työskennelleelle se ei ole valtavan suuri yllätys. Erityisen harmissani olen mainion henkilö­kuntamme puolesta. Vakituisia työntekijöitä on lähes 20, sesonki­aikoina enemmänkin.

Hän sanoo olevansa luottavainen sen suhteen, että ”Keurusselän nykytoiminnan viimeiseksi jäävä kevät- ja kesäkausi on kaikkien aikojen unohtumattomin.” Hän lupaa ensi kesän tansseista tulevan ”spektaakkelimaisia”.

– Työskentelemme viimeiset kuukaudet vähintäänkin täysillä. Toimintaa ei ajeta alas, ennen kuin viimeiset valssit on valssattu viimeisissä tansseissa elokuun puolella.

Keurusselän vanha osa, Lomahotelli, valmistui vuonna 1949 ja uusi hotelli 1973. Nykyinen ravintola-tanssisali avattiin 1979. Hotellissa on myös kylpylä.

Päähotellissa on 63 huonetta ja Lomahotellissa 32. Alueella on myös esimerkiksi rantasauna ja -kahvila.

Hotellin omisti Lomaliitto joulukuuhun 2009, Lomaliiton konkurssiin asti. Konkurssipesä jatkoi toimintaa elokuuhun 2014, minkä jälkeen ovet suljettiin, kunnes päävelkojana ollut Elo vuokrasi toiminnot Loma-Keuruulle kesällä 2015.

Kevään 2017 pakkohuutokaupassa Työeläkeyhtiö Elo lunasti kiinteistöt ja 6,3 hehtaarin maat konkurssipesältä. Tuolloin kerrottiin, että tarkoitus oli saattaa kiinteistö myyntikuntoon.

Keuruun kaupunginjohtaja Hannu Mars pitää Keurusselästä kantautuneita tietoja todella valitettavina ja täysin yllättävinä. Kaupungin puolellakin oli iloittu, kun hotelli oli saanut lopulta vakavaraisen omistajan.

– On huomattava, että nyt puhutaan rakennuksista ja niiden kunnosta. Itse alue ja tontti ovat vastakin täynnä mahdollisuuksia. Keuruun kokoisessa kaupungissa tarvitaan Keurusselän tapainen hotelli-viihdekeskus-kylpylä. On ryhdyttävä katsomaan eteenpäin ja etsimään uutta konseptia.