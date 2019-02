Legendaarinen kesäfestari päättyy Keski-Suomessa: "Poika yritti 25 vuotta, ja nyt se loppui"

Legendaarista Häyrylänranta Pop & Blues -festivaalia ei järjestetä Konnevedellä ensi kesänä. Syynä ovat kunnan säästöt.

– Kunta on ollut vastuullisena järjestäjänä festivaalissa. Talouskuuri on nyt vähän tiukentunut, niin keskitytään lakisääteisiin toimintoihin, kunnan vapaa-aikasihteeri Vesa Jämsen kertoo.

Festivaali on järjestetty Häyrylänrannassa 1990-luvulta asti. Jämsen muistelee, että yleisöennätys tehtiin 2000-luvun alussa, jolloin festivaalihuumasta nautti noin 4 100 henkilöä.

Parhaimpina vuosina festareille kyydittiin bussilasteittain väkeä Jyväskylästä saakka.

– Viime vuosina on ollut huonoa tuuria, kylmiä kesiä ja sateisia kelejä. Tietysti myös kilpailutilanne on muuttunut, kun on tullut paljon kilpailevia festareita. Silloin kun me aloitimme, niitä ei juuri ollut, Jämsen toteaa.

Kun Jämseniltä kysyy, voisiko blues palata Konnevedelle vielä tulevina kesinä, ei hän lupaile suuria.

– Tuohon ei oikeastaan pysty vastaamaan, se on kunnan budjetista kiinni. Nythän on toki kenttä auki, jos sitä joku muu haluaa järjestää. Eihän sitä mikään estä. Mutta kunta on päättänyt olla järjestämättä.

Blues-festivaali toi pitkän taipaleensa aikana Konnevedelle isoja nimiä suomalaisen musiikin kentältä.

– Kun katsoo listaa meillä esiintyneistä artisteista, niin kyllähän tämän neljännesvuosisadan suomalaisesta musiikista on meillä käynyt käytännössä kaikki. Siellä on ollut Hector, Kirka ja Kari Tapio. Erin oli meillä keikalla yksin jo ennen soolouraansa, Jämsen muistelee.

Hän kertoo, että moni ihminen on kasvanut festivaalin mukana.

– He ovat olleet siellä jo lapsena. Tiedän myös monia pariskuntia, jotka ovat kohdanneet toisensa festareilla. Parhaiten muistan aurinkoisen piknik-hengen nurmikolla, kun vielä sattui hyviä kelejä. Kyllähän ne olivat mukavia päiviä.

Viisikymppinen Jämsen on ollut järjestämässä Häyrylänrannan festivaalia puolet elämästään ja myöntää, että tapahtuman loppuminen tuntuu haikealta.

– Toisaalta ei saa jäädä tuleen makaamaan, aikansa kutakin. Muistan vielä silloisen kunnanhallituksen puheenjohtajan sanat, että "annetaan pojan yrittää". Poika yritti 25 vuotta ja nyt se loppui.

Festivaalin lopettamisesta kertoi ensimmäisenä Laukaa-Konnevesi.