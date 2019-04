Legendaarinen punk-yhtye Ratsia saamassa muistomerkin Pihtiputaalle – kohosi suureen suosioon kappaleillaan Lontoon skidit ja Täältä tulee yö

Pihtiputaalla puuhataan muistomerkkiä paikkakunnalta kuuluisuuteen 1970-luvun lopussa ponnahtaneelle punk-yhtye Ratsialle. Esille on noussut kivipaasin pystyttäminen Tahkonaukiolle Pihtiputaan keskustaan. Wiitaunionin sivistyslautakunta käsittelee asiaa ensi viikon tiistaina kokouksessaan.

Tänä vuonna ei muistomerkille ole vielä määrärahoja, mutta lautakunnalle esitetään, että ensi vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä päätetään tarvittavan 4 200–7 500 euron määrärahan varaamisesta.

Ratsian muistomerkistä teki aloitteen Ratsian keikkamyyjänä ja managerina toiminut viihdealan monitoimimies, kunnanvaltuutettu Seppo Kahilainen Pihtiputaalta.

Vuonna 1977 perustettu Ratsia kohosi suureen suosioon muun muassa kappaleillaan Lontoon skidit ja Täältä tulee yö. Yhtyeessä soittivat sen ollessa huipulla Jyri Honkavaara (laulu, kitara), Juha Aunola (kitara), Rudi Lukkarinen (basso), Jukka Viro ("PopKorni", rummut) ja Viron tilalle tullut Pasi Kuusijärvi (rummut). Ratsia hajosi vuonna 1982.

Kitaristina Ratsiassa soittanut Juha Aunola suhtautuu mahdolliseen muistomerkkiin hieman hämillään.

– Toisaalta olen vähän vaivautunut olen asiasta, mutta toisaalta on hienoa, jos sitä näin arvostetaan. On hienoa, jos Ratsialla on ollut joillekin suuri merkitys, sairaanhoitajana Pihtiputaan ja Viitasaaren terveyskeskuksessa toimiva Aunola kommentoi.

Hän soittaa kitaraa yhä harrastuksen vuoksi kahdessakin kokoonpanossa, Arto Ihalaisen kanssa sekä Dr Jerryssä yhdessä tv-lääkäri Risto Laitilan kanssa.

– Ratsia oli ihan hienoa aikaa. Oli kova halu soittaa ja joku yhtye piti perustaa. Honkavaaran Jyri teki kappaleet ja oli muutenkin yhtyeen sielu. Pääosin jäi hyvät muistot, toki aika on ne kullannut, hän sanoo.

Aloitteen pohjalta perustettu toimikunta päätyi esittämään muistomerkiksi luonnonkivestä tai teollisesti hiotusta kivestä tehtyä kivipaasia betonialustalle. Kivipaasiin kiinnitettäisiin messinkilaatta, johon on työstetty kopiografiikkatekniikalla yhtyeen kohokuva sekä teksti. Kivipaasin koko olisi noin 180x60x20 senttiä.

Samalla yhtyettä muistettaisiin 10 kuvan valokuvanäyttelyllä Nelostien varrella olevan Outlet-myymälän yhteydessä. Valokuvanäyttely voisi kiertää lähikunnissa Pihtiputaan näyttelyn jälkeen.