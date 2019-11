Lehdet: Oulun yliopistossa repesi Mannerheim-kiista – kommunistitaustainen professori pyysi opiskelijoita poistamaan marsalkan kuvan kiltatilasta

Oulun yliopiston sosiologian professori Vesa Puuronen on pyytänyt luokanopettajaopiskelijoita poistamaan marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheimin (1867–1951) kuvan järjestön kiltatilasta, kertoo sanomalehti Kaleva.

Puuronen moittii luokanopettajaopiskelijoita kiistanalaiseksi luonnehtimansa marsalkan "kritiikittömästä" suosimisesta. Puuronen totesi opiskelijoille Mannerheimin olleen rotuajattelun kannattaja ja valkoisen armeijan päällikkönä päävastuullinen sisällissodan jälkeisistä punavankien mielivaltaisista teloituksista.

– Yhden teloitetun sukulaisena toimintanne on minusta hyvin loukkaavaa ja häpäisee teloitettujen ihmisten muistoa, Ilta-Sanomat kertoo Puurosen kirjoittaneen sähköpostiviestissään.

Vesa Puuronen vuonna 2007. Kuva: Marko Happo

Puuroselle antamassaan vastauksessa opiskelijat pahoittelivat kuvan aiheuttamaa mielipahaa. Opiskelijat poistivat kuvan kiltatilasta ja ottivat myös pois siihen liittyvän tehtävän niin sanotusta "fuksipassista". Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden "fuksipassiin" oli saanut pisteitä ottamalla selfien "Marskin" kanssa.

Opiskelijoiden keskuudessa Puurosen ulostulo on Kalevan mukaan herättänyt kiivastakin keskustelua, jossa on viitattu myös Puurosen poliittiseen taustaan. Puuronen on ollut Suomen kommunistisen puolueen jäsen ja myöhemmin vasemmistoliiton edustajana Rovaniemen kaupunginvaltuustossa. Hän on ollut myös vasemmistoliiton ehdokkaana eduskuntavaaleissa vuonna 2015.