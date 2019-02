Lehterä kiistää jyrkästi syyllistyneensä huumerikokseen

NHL-kiekkoilija Jori Lehterä kiistää jyrkästi syyllistyneensä huumausainerikokseen. Lehterää syytetään yhteensä kahdeksan kokaiinigramman ostamisesta viime kesänä Tampereella.

Videoyhteydellä kuultu Lehterä kertoi Pirkanmaan käräjäoikeudelle suhtautuvansa erittäin kielteisesti huumeiden käyttöön.

Lehterää käräjäoikeudessa edustavan asianajaja Petteri Sotamaan mukaan syytteen tueksi ei ole mitään kestävää näyttöä.

Syyttäjäpuoli viittaa kokaiinin myynnistä syytetyn miehen kertomukseen esitutkinnassa sekä poliisin televalvontatietoihin. Mies, jota syytetään kokaiinin myymisestä Lehterälle, on kieltäytynyt puhumasta asiasta oikeudessa.

Asianajaja: Lehterä ja syytetty tuttavia

Lehterä myönsi oikeudessa, että hän ja kokaiinin myynnistä syytetty mies ovat tuttavia. Hän kertoi silloin tällöin pyytäneensä tältä kyytiä Tampereella sijaitsevalle kesäasunnolleen.

– Taksitolpalle meneminen julkisuuden henkilönä on semmoista kuin on, sanoi Lehterä.

Taustalla on asianajaja Sotamaan mukaan muun muassa se, että Lehterä on niin tunnettu henkilö, ettei hän voi liikkua taksilla pelkäämättä ongelmia.

Oikeusjutusta on Sotamaan mukaan aiheutunut Lehterälle runsaasti mainehaittaa jo ennen kuin hänen syytettään on edes alettu käsitellä. Lehterä on hänen mukaansa ehdottomasti huumausaineiden käyttöä vastaan.