Lehti: Lääkäri suosittelee ferritiinin mittaamista jo neuvolassa – tällaiset ovat hyvät ferritiiniarvot

Lapsen väsymysoireiden syytä voitaisiin kartoittaa neuvolassa kilpirauhaskokeiden ja perusverenkuvan lisäksi myös ferritiinipitoisuuden selvittämisellä, toteaa dosentti, Tampereen yliopistollisen sairaalan apulaisylilääkäri Mikko Arola Potilaan Lääkärilehdessä.

Arolan mielestä ferritiinipitoisuutta ei ole tarpeen tutkia kaikilta lapsilta, mutta sen olemassaolo kannattaa muistaa, kun selvitetään lapsen väsymys­oireiden syytä.

Ferritiini on raudan ja valkuaisaine apoferritiinin muodostama raudan imeytymis- ja varastoitumismuoto. Sen tärkein tehtävä on mitata elimistön rautavarastoja. Rautavarastojen ehtyessä hemoglobiini alkaa laskea ja punasolut muuttuvat pienemmiksi.

Arolan mukaan mitään tarkkaa ferritiinin normaaliarvoa ei ole olemassa.

– Hyvä ferritiiniarvo on 15–20 tai yli 20. Harmaalle alueelle sijoittuvat arvot 6–15, jolloin ferritiini on matalahko. Henkilöllä on selvä raudanpuute silloin, kun ferritiini on alle 6, Arola kuvaa.

Arolan mukaan laboratorioilla on käytössä erilaisia normaaliarvoja ­ferritiinille.

– Jos on tiedossa, että ferritiiniarvo on matala, yleisen hyvinvoinnin vuoksi rautavarastoja kannattanee täyttää, ­ennen kuin tulee raudanpuuteanemia. Elimistö tarvitsee rautaa muuhunkin kuin hemoglobiinin rakennusaineeksi, hän sanoo.

Arolaa kuitenkin mietityttävät viime aikoina julkisuudessa esiintyneet väitteet, joiden mukaan aikuinen saattaisi tarvita väsymyksen vuoksi suonensisäistä rautavalmistetta. Hän mainitsee, että ainakaan lapset eivät suonensisäistä valmistetta tarvitse.