Lehti kiinnosti kulkijoita Kävelykadulla – Jyväskylän Latu jalkautui Jyväskylän keskustaan jakamaan Keskisuomalaista

Kompassilla kuului puhelimen soittoääni. Hetken päästä useampikin taputteli taskujaan, se oli sen verran on yleisessä käytössä. Jyväskylän Ladun varapuheenjohtaja Raimo Saarinen tunnisti, että hänen kännykkänsä hälytti ja esitteli itsensä soittajalle.

– Tämä on ollut todella mukava päivä meille Jyväskylän Ladun ihmisille. Aamusella oli osassa kulkijoista vielä aamuäreyttä. Aamu on joillekin vaikea, sellaista se on, ja toki jokunen änkyräkin päivään on mahtunut, mutta melkein kaikki ovat olleet hyvällä tuulella, kertoi Saarinen tunnelmista ennen kello 15:tä.

Hän oli viettänyt ryhmänsä kanssa huuruista syyspäivää Kävelykadulla jakanut ohikulkijoille sanomalehti Keskisuomalaisen perjantaista numeroa sekä edullista tilaustarjousta. Viiden hengen porukka oli jakanut jo 900 lehteä ja kokolailla saman määrän tilaustarjouksia ohikulkijoille. Kuudes ryhmäläinen oli liittymässä seuraan muutaman minuutin päästä, ja vielä 12 nippua oli tulossa jakoon. Jokaisessa on 50 lehteä.

Jyväskylän Ladun ryhmä jalkautuneena Kävelykadulle ei ole sattuma. Keskisuomalainen ja latulaiset ovat jo pitkään tehneet monipuolista yhteistyötä. Jako ja tilaustarjous oli Keskisuomalaisen yks tapa osallistua Black Fridayhin. Jakautuneiden kokemusten mukaan lehti kolahtaa edelleen todella yleisesti postiluukusta Jyväskylän seudulla.

– Kyllä se monelle tulee edelleen. Ikäihmiset jäävät myös juttelemaan. Heistä useilla lehti on tullut arkeen jo 20-30 vuotta. Tuossa rouva juuri ihmetteli, että onko Aholaidassa niiteistä nyt pulaa, kun päivän lehti ei ollut läpi nidottu. Lehden sisältö tuntuu ihmisiä miellyttävän. Toiveita tai moitteita en ole nyt kuullut. Ihmiset ovat tänään kaikkiaan kivalla tavalla leikkisiä. Käytiin ryhmällä äsken lounaalla ja taas jaksaa, kertoi Saarinen.

Saarinen itse on lehden kestotilaaja.

– Erityisen iloinen olen urheilusivuista. Mäntylän Ari ja Kulmalan Ilkka ovat erinomaisia kirjoittajia. Samoin muutto tabloidiin miellyttää minua. Muistan kun luin kookasta Hesaria lentokoneessa ja sanoin vierustoverille, että luetaan yhdessä kun tämä leviää sen verran. Kaveri sanoi, että Hesari ei kiinnosta ja kaivoi näppärän Kauppalehden esiin. Tabloidi on helpompi lukea, tuumasi Saarinen ja jatkoi lehtien jakamista kulkijoille.