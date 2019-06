Lehto Group virittelee Ähtäriin kauppakeskusta – Kaupunginjohtaja: "Totetuessaan tämä olisi pieni ennenaikainen joulu"

Lehto Group Oy haluaa varata Ähtärin kaupungilta entisen Shell-huoltoaseman ja kodinkoneliikkeen tonttikokonaisuuden. Tontilla on rakennusoikeutta käyttämättä yhteensä noin 4 600 neliötä. Kaava sallii rakentaa tontille kaupan suuryksikön ja erilaisia kaupan toimintoja.

Lehto Group varaa tontin hankekehitystä ja myöhempää ostoa sekä rakentamista varten. Yhtiöllä on tarkoitus toteuttaa tonteille liikerakennus. Hankejohtaja Joni Alatyppö korostaa, että kaupallisten toimijoiden kanssa ei ole vielä mitään allekirjoitettuja sopimuksia.

– Teimme alustavan selvityksen. Kiinteistökehityshankkeita on paljon, ja kaikki eivät mene maaliin. Selvityksen mukaan toimitiloista on kiinnostunut 2-4 eri kaupan ketjua, jotka eivät toimi tällä hetkellä Ähtärissä. Nyt selvitämme, kuinka syvää tuo kiinnostus on. Tontille tulisi kauppakeskus, jonka sisällä toimisi eri tyyppisiä liikkeitä, sanoo Alatyppö.

Uuden liikekiinteistön mahdollinen työllistävä vaikutus olisi 25-40 henkilöä riippuen kiinteistöön sijoittuvien kaupan ketjujen määrästä. Lehto Groupin tavoitteena ovat rakentamisen aloittaminen tämän vuoden syksyllä tai ensi keväänä.

Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki esittää tontin varausajaksi tavanomaisen kolmen kuukauden sijasta aikaa vuoden loppuun.

– Päätösesitys hyväksyttiin maanantain kokouksessa sellaisenaan. Kyllähän tämä totetuessaan olisi pieni ennenaikainen joulu Ähtärissä. Se toisi vähintään kaksi uutta toimjaa kaupunkiin. Pidentämisen perusteen ovat hankkeen laajuus sekä tavanomaista suurempi vaikutus. Asia etnee nyt kaupunginhallituksen päätöksellä ja valtuustolla on päätettävänään tässä vain tuo varausajan pidentäminen, kertoo Pienimäki.